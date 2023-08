Carolina Durante: “¿Quieres que seamos pijos? Pues vamos a ser pijos”

Ver a Carolina Durante en vivo es un subidón, una descarga de energía que no da concesiones. Algo que también se transmite en su forma tan comprometida de ver la vida, la política y, obviamente, la música. Los de Madrid pasan por un estado de gracia que los llena de confianza para encarar su tercer disco. Tras su más reciente visita a la Ciudad de México, coincidimos con Diego, Martin, Mario y Juan para platicar sobre ese torbellino sónico que es Carolina Durante.

FOT:: @calavera_disparando

Escuché que están preparando su tercer disco y que lo consideran su prueba de fuego.

Diego. Estamos en ello, componiendo. Creo que no todos los discos son una prueba de fuego; cuando estás haciendo un séptimo disco la situación es distinta. En este momento te puedo decir que queremos hacer un álbum mucho mejor que el primero y el segundo.

Martín. Creo que en el momento que la gente y los medios te ponen atención, lo que hagas después se vuelve una prueba. Yo no me tomo tan en serio lo del orden de los discos. Te pongo como ejemplo a los Arctic Monkeys, sus primeros dos discos son increíbles; el tercero se lo toman para trabajar con Josh Homme y sólo tiene dos temas buenos; luego sacan un álbum que pasa desapercibido y después la vuelven a reventar con el AM. Claro, te estoy hablando del top del rock a nivel mundial, pero en esto no hay fórmulas perfectas.

Ustedes acaban de meter casi nueve mil personas en el WiZink Center de Madrid, ¿hay un antes y después de este concierto?

Diego. Se notó en la gira, después del WiZink sí que mucha gente que no nos volteaba a ver empezó a prestarnos atención, y nos dimos cuenta en los conciertos que tuvimos después.

Martín. Todo lo que nos ha pasado en este último año nos ha impulsado muchísimo, y el concierto del WiZink sí que fue un punto de inflexión.

Además abrieron Los Nikis.

Martín. Sí, fue un punto clave porque es un grupo mítico que, además, difícilmente toca en este tipo de conciertos. Conseguimos que abriera porque nos llevamos muy bien con Joaquín, que es el bajista y compositor; de alguna forma él fue el responsable de convencer a los demás. ¡Fue un momentazo!

Foto: @calavera_disparando

Han conseguido lo más difícil para una banda que es tener un sonido propio. ¿Están conscientes de eso?

Diego. Es que no sabemos hacer otra cosa y justo estamos en un momento con el tercer disco en que queremos sonar distinto, pero sin dejar de ser Carolina Durante. Por eso quizá sí sea una prueba de fuego, porque hemos demostrado que lo que sabemos hacer lo hacemos muy bien, pero no nos podemos quedar ahí.

Algo que es el sello de la casa es la forma en la que canta Diego; la han bautizado como cantar en mayúsculas. ¿Cómo encontraron ese estilo?

Diego. Fue por error. Yo canto así sólo sí tengo enfrente un micrófono. Sí ahora me pides que te cante, lo voy a hacer bajito. No sé qué me pasa, cuando tengo un micro enfrente me transformo. No quiero que todo el rato sea cantar así, de hecho hay cosas que me gustaría transmitir que de esta manera no voy a lograr.

Su generación hay volteado a ver a grupos de La Movida, ¿qué les gusta de esa época?

Martín. A mí lo que me gusta es que es un sonido crudo, directo; es gente que no sabe cantar, no sabe escribir, pero que tiene muy claro que se lo quiere pasar muy bien sin que importe el qué dirán. Fue una época muy rabiosa, pero no sólo en Madrid; ahí estaba la escena de Galicia que era más politizada, más punkie y jodida. Allá no se sublimaba nada. En algunos casos había cierto nivel de mal gusto, fue algo muy auténtico.

Quizá muchos de esos artistas estarían censurados hoy en día. En ese sentido, ¿qué opinan sobre lo que está pasando con la iniciativa #stopcensura en España?

Martín. A mí me parece que no debería haber ningún tipo de censura política por parte del gobierno. La libertad de expresión es indispensable, pero también implica que si tú dices algo es muy probable que haya alguien que te conteste. Uno es libre de decir lo que quiera mientras no caiga en un delito de odio. También todo mundo es libre de decirte que eres un gilipollas, que no tienes ni puta gracia, que lo que estás diciendo le hace daño a una persona o a un colectivo. Lo que está pasando con el movimiento #Stopcensura es porque en ayuntamientos donde gobierna Vox se están cancelando discursos de artistas por cantar en asturiano, vasco o catalán, por quitarse la camiseta y enseñar las tetas.

Foto: @calavera_disparando

¿Cómo los trata la prensa musical en España?

Martin. Ciertos medios nos han querido meter caña, han tenido ganas de que nos caigamos mal y no ha pasado. A nosotros la prensa nos ha ayudado a crecer.

Mario: Los medios que te ayudan a llegar a más gente a veces no son los especializados en música. En ese sentido, recuerdo una entrevista que nos hizo la gente de Vanity Fair, a raíz del video de “Cayetano”. Pensaban que éramos unos pijos, hijos de alguien importante y que vivíamos en una mansión. Nos dimos cuenta de eso y dijimos: “¿quieres que seamos pijos? Pues vamos a ser pijos”.

¿Viven el día a día o se ven con una carrera de muchos años?

Martín. Hay una intención de perdurar, pero vamos paso a paso, no nos planteamos qué va a ser de nosotros en diez años.

Diego. No pienso en el “Hasta que la muerte los separe” que dicen los curas en las bodas, pero a mí sí me gustaría que durase muchos años.

*También te puede interesar: Alizzz, Carolina Durante y La Oreja de Van Gogh aparecen en la nueva versión de ‘PUTA’ de Zahara