Mercury Prize 2023: ¿Arctic Monkeys, Fred Again.. o Jessie Ware?

Todavía con el grato sabor de boca al respecto de que el año pasado fue premiado el maravilloso Sometimes I Might be Introvert de Little Simz, se han dado a conocer los nominados 2023 para obtener el prestigiado Mercury Prize británico y apenas queda como una sutil anécdota que el año pasado se pospuso la entrega debido a los funerales de la Reina Isabel II.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aspiran a recibir el galardón que se entregará el próximo 7 de septiembre en el Eventim Apollo de Hammersmith en Londres, una docena de álbumes que reúnen una gran carga de talento y variedad estilística.

Quizá debido a la enorme cantidad de seguidores con que cuentan, los Arctic Monkeys encabecen las apuestas dada la calidad de The Car, pero mientras tanto empatan a los máximos nominados –Radiohead– con 5 participaciones cada uno.

Entre los primerizos en las listas del Mercury Prize hay que considerar por delante al brillante Actual Life 3 de Fred Again… junto a la presencia interesantísima de Ezra Collective con Where I’m Meant to Be; Shygirl y Nymph más I Love You Jennifer B de Jockstrap.

Desde otro punto de vista, ese electropop tan planetario al que recurre Jessie Ware en That! Feels Good! (con el que consigue su segunda nominación) tenga muchas posibilidades de triunfo a lado de alguien tan vinculado a lo británico como lo es RAYE con My 21st Century Blues.

Pero nadie se inconformaría de que el trío Young Fathers se impusiera con Heavy Heavy, pues su postura combativa y su sonido crepitante son de gran calado (aunque ya ganaron el Mercury con su debut del 2014); J Hus y Loyle Carner también están nominados por segunda vez.

Se podrá argumentar lo que sea, menos que el Mercury Prize conserva su vitalidad y probidad.

