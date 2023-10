¿Por qué no te puedes perder a The Flaming Lips en el Festival Hipnosis 2023?

El Festival Hipnosis se prepara para una experiencia musical sin precedentes con el regreso triunfal de The Flaming Lips después de ocho años de ausencia en la caótica CDMX. La banda encabezará el cartel para continuar con las celebraciones de los 20 años de su icónico álbum Yoshimi Battles the Pink Robots. Aquí te contamos más acerca de este disco y por qué este show en el Parque Cuitláhuac es imperdible.

Una Odisea Musical: Yoshimi Battles the Pink Robots

El álbum en cuestión es catalogado por algunos como una obra maestra que trasciende la música convencional. Publicado en 2002, esta obra se erige como el hermano del medio en la evolución sonora de Pink Floyd, explorando nuevas dimensiones musicales y conceptuales.

Detrás del concepto de luchar contra robots gigantes, se encuentra Yoshimi P-We, una artista cuya amistad con la banda llevó la narrativa del álbum a la vida. La historia, aunque basada en elementos de ciencia ficción, encuentra sus raíces en las emociones y experiencias reales de los miembros de la banda.

Más allá de los robots rosados: explorando la gama emocional

El álbum se sumerge en la historia de Yoshimi, una joven japonesa que lucha contra robots gigantes, una metáfora brillante de las batallas que enfrentamos en la vida real. Desde cuestionamientos hasta la pérdida de seres queridos, cada nota y letra de este álbum es una exploración de las complejidades humanas.

Aunque los primeros temas exploran la narrativa de los robots, el álbum se aventura en territorios emocionales diversos. Desde la melancolía de “It’s Summertime” hasta la exploración de la tristeza y la paz en “Do You Realize?”, cada canción es una ventana a diferentes momentos de la vida.

El álbum no solo marca una evolución conceptual sino también sonora para The Flaming Lips. Experimentando con sintetizadores y ritmos funk, la banda demuestra su versatilidad mientras mantiene su esencia psicodélica.

The Flaming Lips y su espectáculo único para las almas inquietas

El show en el Festival Hipnosis será una experiencia para las almas inquietas y amantes de la música que buscan algo más que notas y acordes. The Flaming Lips, con su historia única y sonidos eclécticos, promete llevar al público en un viaje emocional que perdurará mucho después de que se apaguen las luces del escenario.

Hace una semanas la banda ofreció un pequeño vistazo de su show en el Festival Pulso GNP, donde los imponentes robots rosados, los arcoíris y las esferas de hule dejaron a los fanáticos ansiosos por presenciar lo que The Flaming Lips tiene preparado para su show en el Parque Cuitláhuac.

Sumergirse en el universo musical de The Flaming Lips no solo será asistir a un concierto; es embarcarse en un viaje sonoro y emocional que trasciende el tiempo y el espacio. La banda, conocida por su innovación psicodélica y su habilidad para crear atmósferas emotivas, promete un espectáculo que no solo celebra dos décadas de Yoshimi Battles the Pink Robots, sino que también ofrece una experiencia única en la vida. La crítica social y la exploración de emociones profundas se entrelazan en su música, convirtiendo cada canción en un lienzo emocional.

Este concierto no solo es una oportunidad para revivir un álbum icónico, sino también para sumergirse en la complejidad y la belleza de la narrativa musical de The Flaming Lips. En un mundo donde la música a menudo se consume de manera superficial, esta presentación ofrecerá una inmersión profunda en la creatividad y la expresión artística. ¿Por qué deberías asistir? Porque no es solo un show, es un viaje introspectivo y una oportunidad de presenciar la magia que solo la banda puede ofrecer.

Esta hazaña musical esta a la vuelta de la esquina. Asegura tu entrada y prepárate para una noche llena de psicodelia y experiencias visuales que resonarán en todo tu cuerpo el próximo cuatro de Noviembre en el Festival Hipnosis.