Art of Shock habla de violencia doméstica en “Drag me to hell”

Reside en Hollywood, sin embargo sus raíces se hallan México. Nos referimos a Art of Shock, banda que trae entre manos el sencillo “Drag me to hell”, extraído del álbum titulado Shine black light, la obra que le califica como una propuesta lista para romper barreras con las guitarras como arma.

La aventura sonora de Art of Shock tuvo su comienzo en la Ciudad de México, precisamente en la Colonia Roma. Los hermanos Art y Adrian Geezar crecieron escuchando rock, con una afición especial por el thrash metal. La pareja terminaría mudándose a Los Ángeles con la idea de materilizar los planes que tenía en mente: crecer en todos los niveles con la música como medio.

Art of Shock / Shine black light

Los hermanos apartaron una fecha en el Whiskey A-Go-Go cuando ni siquiera tenían contemplado que el guitarrista Nicholas Ertel y el bajista Brice Snyder se unirían a la banda. Era cuestión de tiempo para que Art of Shock ganara reputación en el Sunset Strip y se hiciera de un lugar en el Vans Warped Tour para así compartir pronto escena con bandas como Sepultura, Crowbar, Sacred Reich, Brujeria, Total Chaos y Dwarves, por mencionar algunas.

Shine black night fue producido por Taylor Young (Twitching Tongues, God’s Hate) a lo largo de seis semanas. Sobre “Drag me to hell” (con un video dirigido por el chileno Carlos Toro) y su temática, Art Geezar comenta: “Fue difícil compartir esta canción porque refleja mi viaje personal de supervivencia. Captura un momento en el que me sentí impotente y de alguna manera responsable de la violencia que me infligieron. Representa un momento en el que no podía imaginar un futuro más allá del ciclo sin fin en el que estaba atrapado”. Y es justo con dicha composición que te quedas:

