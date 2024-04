Nia Archives mezcla drum & bass y pop en el brillante ‘Silence Is Loud’

Una vez que repasamos de ida y vuelta -varias veces- Silence Is Loud, el ansiado álbum debut de la inglesa Nia Archives más apreciamos la dialéctica que existe alrededor del devenir musical… sonidos y estilos que parece que han quedado varados en la historia retornan de una manera inesperada, pero jamás al mismo punto del pasado… vamos, es como en una espiral, parece que volvemos al mismo punto, pero estamos en otro lugar.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Y es que Nia Archives ha traído de vuelta al drum & bass y al jungle, pero no los conserva con esa dureza electrónica que tenían al final del siglo pasado y comienzos del XXI; los utiliza para pasarlos por un tamiz pop que les da un nuevo cariz y los resignifica.

Productora, DJ y cantante, además de tener apenas 24 años, sabe como poner de cabeza a la escena británica de la electrónica y de ahí proyectarse al resto del mundo. Tiene de su lado a la exitosísima “Forbidden Feelingz”, pero el resto de la entrega se siente muy compacta e inspirada.

Nació en Bradford, pero se mudó de niña a Leeds, para después abandonar el hogar familiar para instalarse en la periferia de Manchester, Nia Archives no tiene prejuicios y lo mismo puede tomar algunas partículas de britpop que acudir al neo-soul a la hora de hacer su alquimia musical; es por ello que sorprende con temas como “Cards On The Table” y “Blind Devotion”, que ejemplifican las influencias antes mencionadas, respectivamente.

Y es que Silence Is Loud es generoso y se extiende hasta las 13 canciones en las que Dehaney Nia Lishahn Hunt se muestra sobrada de recursos y en las que expone también una excelente voz; si deseamos mencionar otras piezas notables, ahí tenemos el esplendor de “Crowded Roomz” y la estupenda “Tell Me What It’s Like?”.

Y es aquí no todo es electrónica y bajos densos -que los hay-, también se cuelan guitarras, pianos y sampleos vocales; a todo lo que recurre está al servicio de unas letras que son como una especie de álbum familiar en el que confiesa por todo lo que ha pasado… a los 24 años, Nia Archives nos entrega una autobiografía precoz convertida en canciones. Ella ha decidido contar acerca de las tensiones con su entorno más cercano y nosotros la acompañamos.

Son muy pocos los titubeos en un debut tan sobresaliente como Silence Is Loud; se trata de una joven artista que sabe muy bien lo que quiere y cómo lo quiere. Ha dotado de alma a la electrónica… ha traído de vuelta subgéneros casi abandonados y apuntala su personalidad desde su primer golpe discográfico de larga duración.

