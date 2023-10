Café Marvin adscrito a la huida con Nthng

El último larga duración del proyecto afincado en Berlin, Nthng, se titula There Is A Place For Me. Downtempo sin cuotas con el pasado, ubicándose en territorios inexplorados.

Mala prensa tiene la huida, la oda está hecha para el que sin moverse resiste en lo inaceptable, el no poder ser él mismo, signifique esto lo que signifique.

Nthng, es decir Jurriaan Terpstra, es de los que de no ser aceptad@ se larga, huye hacía delante. Por esto su nuevo LP honra a los que buscan más allá de lo conocido: There Is A Place For Me.

El lugar imaginado por Terpstra es idílico si estás dispuest@ a rupturas, a breaks atomizados, a melodías al servicio de la psique, tome ésta el camino que tome. Hay luminosidad pero tambien claro oscuros de la nostalgia que impulsa al viajero sin destino, la inconformidad del inimigrante.

Del ambient a bases de slow techno, de éste a down tempo nunca sedoso. De una profundidad que obliga al tacto del silencio.

There Is A Place For Me es el cuarto larga duración de Nthng siendo el primero It Never Ends del 2017.

Jurriaan Terpstra también publica con sus proyectos alternos Trancemaster y DJ Wave.

There Is A Place For Me de nthng