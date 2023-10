Café Marvin y el esperanzador yo con Azu Tiwaline

Llega el segundo larga duración de Azu Tiwaline titulado The Fifth Dream. La tunecina produce una obra inmersiva y experimental de ambient dance.

Si no quedan esperanzas en el mundo conocido no hay otra perspectiva que el interior por explorar.

Ese ha sido el parangón creativo de Azu Tiwaline con The Fifth Dream. Mientras que su primer álbum, Draw Me a Silence, fue una amorosa oda a su familia y su educación The Fifth Dream es la representación de la actualización de sus raíces en nuevas rutas, llevando su identidad multifacética a nuevos medios. de comunicación hacia ella misma, el mundo y las incógnitas cósmicas que la rodean.

The Fifth Dream es un erario de dubstep psíquico con frecuencias techno, espíritu raver (DIP), envuelto en capas de ambient que incluyen sound scape y field recordings.

Adornada con muestras de grabaciones de campo de su profundamente inspirador hogar en el desierto de El Djerid, en el sur de Túnez, Azu abre un portal hacia los santuarios interiores sinérgicos del ser, de uno mismo y del mundo que nos rodea, que es esencial para su trabajo como artista: desde el niveles macro de la conexión naturalmente íntima de la humanidad con la Tierra que compartimos, hasta cada uno de nuestros propios niveles micro de cultura, ascendencia y pertenencia.

The Fifth Dream de Azu Tiwaline