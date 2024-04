Ezra Collective se acerca al afrobeat y homenajea a un aventurero en “Ajala”

Olabisi Ajala es un aventurero de origen ghanés-nigeriano, que también se dedicaba al periodismo, que decidió montarse en una scooter para terminar recorriendo 87 países a bordo de su motoneta entre 1957 y 1963. Ahora Ezra Collective le rinde un homenaje a través de un tema que muestra toda su capacidad instrumental y su manera de oxigenar al jazz contemporáneo.

Todo el espíritu viajero de aquel personaje se cuela en “Ajala” y le permite también al colectivo inglés tomar un poco de afrobeat y highlife para alimentar a una de las propuestas musicales más interesantes del presente y que les llevó a obtener el reputado Mercury Prize 2023 con su álbum Where I’m Meant To Be.

Tres de los cinco miembros del grupo tienen raíces africanas por lo que les interesa retomar aspectos importantes de su cultura e insertarlos en una propuesta que reivindica lo multicultural de la sociedad británica de hoy día y de esta manera se hace contrapeso al racismo que se sigue manifestando.

“Ajala” es intensa y vibrante… en ella, los metales suenan mejor que nunca y rítmicamente abre nuevos caminos para Ezra Collective. Actualmente, entre el pueblo Yoruba, Ajala es una palabra que se utiliza para denominar a alguien que no puede estar sin hacer algo -¡vaya que también se le puede aplicar a la banda!-.

En pleno siglo XXI reaparece aquella gesta del periodista nigeriano, que actualmente tiene 64 años, y convertida también en un sustantivo acerca del que el baterista Femi Koleoso comenta: “es una jerga para referirse a alguien que no puede quedarse quieto. Es la forma en que mucha gente me describiría. Pero para mí también es lo que hace un gran ritmo de batería, es lo que me hace la buena música. Significa que no puedo quedarme quieto y solo quiero moverme”.

