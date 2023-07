Del Punk al Activismo, música en el Hay Festival

Para esta edición el Hay Festival continúa con una gran propuesta musical, con talentos desde distintas latitudes que destacan por su cosmovisión de la vida y la actualidad del mundo. Las charlas y conciertos de este año incluyen grandes nombres como Galen&Paul proyecto de Paul Simonon, ex fundador de la mítica banda The Clash. La vocalista de Aterciopelados: Andrea Echeverri. El dueto electrónico de Indonesia Raja Kirik. El biógrafo de Jimmy Page y Bob Marley, también conocido como el biógrafo del rock and roll: Chris Salewicz.

El concierto de Andrea Echeverri ; Ruiseñora va completamente gratis.

Los demás eventos de música son con un costo de $20 pesos; excepto el concierto de Raja Kirik, que se compra directamente en el Museo de la Ciudad de Querétaro con un costo de $100 pesos en preventa y $150 el día del tokin.

Consulta la cartelera completa en www.hayfestival.org/queretaro y se parte de esta fiesta de las ideas. Hay Festival Querétaro 2023.