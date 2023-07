N. Hardem rima alrededor de una “Crisis de papel”

Para N. Hardem la cosa es simple de tan honda… y viceversa. En su música “late un corazón de territorialidad, familia y mestizaje”. No es el primero ni será el último que considere esta forma del Arte de tal modo, sin embargo siempre se agradece que las raíces busquen las alturas de los rascacielos con los beats como medio. Y para ratificarlo está “Crisis de papel”, el tema que el músico sudamericano presenta hoy día.

Verdor es el título del álbum debut del rapero colombiano. A éste le seguiría “M.I.R.L.I.B. (Make it rain like its Bogotá)”, primer sencillo de su segundo álbum de larga duración y antecedente del que hoy nos atañe; “Crisis de papel”, un tema que, además, presume la participación vocal del artista inglés Shantéh. La composición fue registrada justo allá, en Londres, mientras N. Hardem protagonizaba una gira con Mestizo Music Collective.

Qué nos acerca N. Hardem en “Crisis de papel”. Una lírica que confronta, que va derecho palabra a palabra sobre una base un tanto etérea que, con melodías vaporosas, cruza confidencias con un aire desértico. Es así es como el verbo del colombiano fluye, susurrado a ratos, aunque acompañado de la ira propia de quien te cuenta lo que siente bien pegado al oído, tal vez a punto de soltar el puñetazo.

“Este sencillo bebe de distintos géneros que van desde el trip hop, el dub y el reggae hasta el gospel, diversidad con la que trata de capturar ingredientes del ritmo de vida y musicalidad tanto de Bogotá como de Londres, los dos lugares que han acogido la grabación del tema”. Así lo sintetiza un comunicado emitido por el propio artista. Te dejamos con “Crisis de papel“, cala y califica: