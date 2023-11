Green Day se prepara para tejer un puente entre “Dookie” y “American Idiot”

Los de Green Day se han sincerado y están volteando a ver hacia su pasado y quizá algunos de sus mejores momentos en la construcción de su próximo álbum.

Billie joe Armstrong y compañía han tenido años de sequía y cada lanzamiento en vez de catapultarlos parece que los hunde más hacia una tumba, basta con mirar en Insomniac (2021) y la trilogía Tres, Dos y Uno (2012), basta con considerar que hubiera sido mejor una pausa en la banda, aunque eso sí, el tenerlos activos en los escenarios siempre es un gusto al encontrártelos en un cartel ya sea de festival o en un show solitario.

Ahora bien estamos frente a la expectativa de un nuevo disco que llevará por título Saviors, que esperamos haga justicia al mismo, salvando a Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool. Ya está disponible el primer avance del nuevo álbum, junto con una canción que llevaba un rato enlatada para ser entregada en un mejor momento político.

“’The American Dream Is Killing Me’ se escribió hace tres o cuatro años, así que técnicamente es la primera canción del disco. Pero para ‘Father Of All…’ no queríamos hacer política porque era muy obvio. Era una fruta al alcance de la mano, porque había una política y una división terribles en Estados Unidos”.