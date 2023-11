¡Iggy Pop & Tom Waits juntos en un programa de radio!

Estamos ante una pareja verdaderamente temible. Juntar a estos dos frente al micrófono para charlar suena a una cosa que podría asemejarse a un terremoto. Y ocurrirá. Tom Waits como invitado en el programa que Iggy Pop tiene en la BBC. El asunto tendrá lugar el próximo 3 de diciembre.

¿Qué podemos decir de Iggy que no haya sido desmentido o certificado? Figura con una musculatura artística que a la fecha nadie ha igualado, punk de verdad, poeta calejero, ¿algo más por agregar? Y de Tom Waits qué platicamos. ¿Es primero crooner maldito que escritor, o es antes actor que compositor siniestro?

El programa del que hablamos durará dos horas y ahí la dupla pondrá canciones, echando cafecito y cigarrito. La cita será en BBC Radio 6 Music a las 11 AM EST/8 AM PST, como ya dijimos, el domingo 3 de diciembre, para todo el mundo. Sintonizar el programa será sencillo; sólo debes dar clic aquí. Y de verdad prepárate, porque será como revivir una de las escenas más memorables de la película Coffee and cigarrettes, de nuestro venerado Jim Jarmusch.

“Entre discos, la pareja compartirá historias, incluida la vez Tom viajó con Eden Ahbez y cuando Iggy se encontró con el Captain Beefheart desayunando en Los Ángeles, siendo lo suficientemente inteligente como para no molestarlo”, explica un comunicado oficial al respecto. ¿Te lo vas a perder?

