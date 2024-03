Riverside: “No todos somos como los Beatles, esta banda vive una dictadura amorosa”

Riverside es una banda que según a quien se le pregunte, es claramente prog rock o prog metal. Al final la etiqueta es lo de menos y Mariusz Duda, bajista, cantante y fundador del grupo, platicó en exclusiva para #SangreDeMetal, haciendo referencias a bandas de ambos géneros. Pero vamos en orden.

La banda tiene ocho discos, el más reciente de ellos ID. Entity. Ante la pregunta de qué lugar ocupa en la discografía del cuarteto, esta fue la respuesta: “Es un disco que nos permitió hacer conciertos más dinámicos, mejores, incluso en festivales. También creo que muchas personas a las que no les gustó la música cuando escucharon el disco, luego de que escuchan las canciones en vivo cambian de opinión. Ahora que vayamos a México la gente verá que no tocamos las versiones exactas de como suenan en el disco, hay algunos detalles distintos, y esa es la belleza de las presentaciones en vivo, que siempre puedes cambiar cosas. Creo que este disco hará que nuestro concierto en la CDMX sea el mejor. Sé que suena muy optimista, pero de verdad lo creo”.

De acuerdo con los cálculos de Duda, ésta será la quinta visita de los polacos a México. Vienen de la mano de Cacique Entertainment y Talent Nation y van a tocar en el C3 Stage de Guadalajara, el Café Iguana de Monterrey y el Auditorio BB (boletos dando cli aquí) de la CDMX (los días 15, 17 y 19 de marzo respectivamente).¿Qué recuerdos tiene de México Maruisz? “Recuerdo que ustedes tienen una forma distinta de tratar a los músicos si lo comparamos por ejemplo con los fans europeos, sobre todo los del Este de Europa. Nosotros nunca habíamos vivido que nos pidieran firmar autógrafos afuera del hotel o del aeropuerto, esa fue una experiencia muy bonita. Pero también debo destacar el entusiasmo en general porque me da la impresión de que incluso cuando ustedes sufren por dentro, no lo muestran, al menos no cuando van a los conciertos, me parece que para ustedes es como un templo en el que se liberan de la oscuridad y que en realidad sienten lo que pasa en el escenario. Esa vibra es única, muestran que se divierten y eso es muy difícil de explicarle a la gente en lugares como Estocolmo, Londres o Varsovia”.

Maruisz es el líder de la banda en muchos sentidos, y el más importante es el aspecto creativo. Él es quien escribe la mayoría de las canciones y eso no siempre es visto con buenos ojos. En la cabeza de los melómanos, las bandas son entidades felices en las que todo mundo aporta, y cuando alguien les rompe ese ideal, suelen enojarse. Digamos por ejemplo Megadeth: la gente odia a Dave Mustaine, entre otras cosas, porque lo ven como dictador musical. Duda sabe de esto y así lo expresó. “Mucha gente cree que Riverside es una banda basada en la democracia, pero la realidad es que yo soy el líder en términos de visión artística. Es similar a lo que pasa con Michael Akerfeldt en Opeth o con Steven Wilson en Porcupine Tree. Yo escribo toda la música pero si alguien más en la banda tiene algo que aportar, siempre lo escucho, para lograr que las ideas funcionen deben parecerles buenas a todos. Dicho eso aclaro que no soy del tipo ‘es mi visión y nadie puede opinar’, es como una dictadura amorosa”.

“Esto pasa en la mayoría de las bandas pero mucha gente tiene esta idea de que todas son como los Beatles o Genesis donde cada miembro creaba sus propias canciones y entre todos escogían las mejores, pero esas son excepciones. Yo diría que por ahí del 80 o 90 por ciento de las bandas tienen un líder. Y claro, también miembros de la banda que son muy importantes para la gente. Para algunos la forma en que el baterista toca su instrumento es más importantes que el tipo que compone las canciones, y está bien, por eso es que esta banda funciona. Lo normal es que haya un líder que ocasionalmente podría tener un socio en la composición, pero uno, esa idea de cinco personas sentadas creando juntos es un cuento de hadas”.

Duda es un tipo inteligente y directo. Cuando habló sobre las redes sociales y el impacto que puede o no tener el que todo mundo tenga una opinión y la muestre lo resumió todo con una frase interesante: “siempre ha sido igual, es solo que antes la gente escribía cartas y hoy deja comentarios en Facebook”. Riverside viene a México para hacer conciertos solistas, es decir, no vienen en formato festival. ¿Él que prefiere? “Bueno cuando haces tus propios shows puedes conectarlos con tu arte, con tu trabajo, por ejemplo, puedes promocionar un disco o un momento del pasado que quieras celebrar, algún aniversario. En los festivales las presentaciones son más como tocar un playlist de Spotify, como cuando entras y ves esa lista de las cinco canciones más reproducidas. Normalmente en los festivales, cerca del 90 por ciento de la gente no sabe nada de ti así que escogemos las canciones que creemos son las mejores para mostrar a la banda, es como una tarjeta de presentación”.

