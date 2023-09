NALA lleva a la pista a Blondie y The Dandy Warhols

Miami es una de las capitales mundiales de la música electrónica y tiene una orientación al baile más fogoso y energético; precisamente en ese circuito -sobre todo de clubes underground– es que ha desarrollado su carrera NALA, haciendo sets inundados de house, electro hasta llegar al indie dance -ese es el meollo de esta historia-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Resulta que NALA decidió confeccionar “I Never Will Stop Loving You” (INWSLY) nada menos que con dos figuras icónicas; por una parte, una banda tan emblemáticamente indie como The Dandy Warhols, además de la voz increíble de Debbie Harry, vocalista de esa leyenda new wave que es Blondie.

Y es entonces que la canción abre a punta de caja de ritmos para hacerle un lugarcito a Debbie Harry antes de que cuelen por ahí unas guitarras y unas voces como salidas de una caverna. Todo funciona muy bien en un tema que fue compuesto entre Courtney Taylor de Los Warhols y la propia NALA.

Se dice que buscaron que “I Never Will Stop Loving You” (INWSLY) fuera un poco cósmica, pero también que tuviera cierto halo electro-punk… y a fin de cuentas es lo que hay, además de buenos bajos.

NALA se juntó con dos leyendas y nos regala 3 minutos y 10 segundos de puro placer.

