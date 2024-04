AURORA ante la simbología del corazón y la salud del planeta

Muy pocas artistas poseen la habilidad para nutrir a todo lo que está alrededor de su música como la noruega AURORA, una chica muy sensible e implicada con lo que pasa en el mundo, tan es así que el punto de partida de su nuevo disco es la lectura de una carta concebida por un grupo de activistas indígenas que lleva por título Somos la tierra.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En aquel texto, que llegó a su vida durante 2022, mismo año en que editará el álbum The Gods We Can Touch, se traza un vínculo entre el planeta y los seres humanos a través de la figura simbólica del corazón. AURORA se sumergió en un proceso muy reflexivo que le llevó hasta el título de su próximo disco: What Happened To The Heart?

Es así que se encuentra convencida de la necesidad de “sanar a la tierra”, por lo que aprovecha el proceso de producción del disco para compartir sus ideas con sus invitados, ya que se trata de un proyecto con varios colaboradores, entre los que se encuentran músicos y productores de la talla de Tom Rowlands de The Chemical Brothers, Chris Greatti (Yungblud, Pussy Riot), Matias Tellez (Girl In Red), Dave Hamelin, colaborador de Beyoncé, entre otros tantos.

Al momento, su último adelanto, para un disco anunciado para el 7 de junio, se llama “Some Type of Skin”, en el que prosigue sobre la senda del pop electrónico, pero en su lado brillante y festivo; el tema además le permite explorar su voz mediante diferentes capas y tratamientos.

Se trata de una pieza que ofrece los mejores augurios para un álbum que permitirá a AURORA compartir sus ideas acerca de un músculo tan evocado en el arte: “A pesar de que sus funciones precisas y anatómicas nunca estuvieron claras, se ha dicho siempre que el corazón es el centro del alma… El centro de la intuición, de la emoción y de la intención. Hasta que decidimos que éstas eran cualidades de la mente. Pero la emoción siempre superará a la lógica”.

AURORA en compañía de creadores como Ane Brun y Magnus Skylstad, se plantea una interesante reflexión a propósito del álbum por venir: “Y con un mundo tan corrupto por culpa del dinero, el poder y el egoísmo, uno no puede más que hacerse esa pregunta… ¿qué le pasó a nuestros corazones?”.

