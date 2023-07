Integrantes de The 1975 se besan durante un show en protesta a las políticas anti LGBTQ+ de Malasia

El día de hoy, The 1975 se presentó en el festival Good Vibes en Kuala Lumpur, sin embargo, el show tuvo que detenerse luego de que Healy y Ross se dieran un beso sobre el escenario en protesta a las políticas anti LGBTQ+ de dicho país. “Ok, tenemos que irnos. Nos acaban de prohibir en Kuala Lumpur. Los veré luego”, dijo Healy.

Según se reveló, antes del beso, Matt Healy comentó: “Cometí un gran error cuando agendamos los shows, no estaba prestando mucha atención. No le veo el punto a invitar a The 1975 a un país y luego decirnos con quién podemos tener sexo. Y lo siento si esto les ofende y son religiosos, pero su gobierno es una bola de idiotas y no me importa más”.

“Desafortunadamente no escucharán un montón de canciones porque estoy jodidamente furioso. Y eso no es justo para ustedes, porque no son representante de su gobierno. Son jóvenes y estoy seguro que muchos de ustedes son homosexuales, progresistas y geniales. Así que acepté este show ayer y tuvimos una conversación en la que dijimos que no podíamos defraudar a los niños porque ellos no son el gobierno”, continuó.

Y agregó: “He hecho esto antes. He ido a un país que está jodido. No sé qué sea pero es ridículo. Es ridículo decirle a la gente lo que puede hacer con esto [señala un pene] y esto [señala una boca]. Y si quieren invitarme a dar un show aquí, se pueden ir a la mierda. Tomaré su dinero, me pueden bannear, pero ya he hecho esto antes y no se siente bien. Estoy harto”.

En 2019, Dubai le prohibió la entrada a The 1975 por una situación similar.