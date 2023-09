Hot Chip: “El legado de Depeche Mode es glorioso”

Hicieron bailar a toda la generación indie hace veinte años y supieron confeccionar canciones que los mantuvieran siempre abajo del reflector, a pesar de las tendencias siempre tan cambiantes en la industria musical. Los británicos de Hot Chip están de estreno con el sencillo “Fire of mercy”, razón perfecta para conectarnos hasta Londres con Joe Goddard y platicar de esto y de su próxima visita a nuestro país, en el Corona Capital.

¿Es “Fire of mercy” un recordatorio de todo lo que pasamos durante la pandemia?

Es una buena lectura de la canción porque habla sobre cómo cambian las cosas de un momento a otro y una situación te puede llevar a otra que nunca habías imaginado. Te hace desear volver a un momento donde eras más joven y te sentías protegido, en contraste con lo que vivimos durante la pandemia donde las cosas sencillas se volvieron complicadas.

¿Cómo está el ánimo de Hot Chip después de ese momento?

Estamos muy felices de volver a estar de gira, reencontrarnos con la gente ha sido fantástico. Sin embargo, el mundo al que regresamos se ha vuelto un poco más complicado. En Inglaterra tenemos el Brexit, que ha hecho que las bandas inglesas tengan más dificultades para hacer giras porque los gastos se han elevado muchísimo. Con todo esto creo que somos afortunados de que los shows en vivo se hayan reactivado.

Justo se acaban de cumplir veinte años de su álbum debut ¿se imaginaron que tendrían tanto éxito entonces?

La verdad es que no, porque cuando comenzamos veníamos de una disquera independiente muy pequeña, entonces nuestros sueños también eran pequeños. Somos muy afortunados, podemos viajar por todo el mundo con nuestra música. Siempre es mejor sorprenderse con el éxito cuando no lo esperas que sorprenderte con el fracaso cuando tienes grandes expectativas.

¿Cómo se sintieron cuando la prensa los llamó “the next big thing”?

Al principio nos sentimos muy emocionados, pero lidiar con esa presión fue muy difícil en esos momentos porque ya estábamos en una major, y eso se veía reflejado en la música que tratábamos de hacer en aquella época. Afortunadamente logramos mantener el interés de la gente por nuestra música y eso nos hace sentir muy agradecidos con quienes nos ha apoyado desde aquellos años.

La música electrónica británica ha tenido una historia llena de momentos muy interesantes, desde los años 60 hasta la actualidad. En tu opinión, ¿cuál es el momento más importante de esta historia?

Me parece que a finales de los años 80 se vivió un momento sumamente interesante, cuando New Order y Depeche Mode se volvieron famosos en todo el mundo con discos realmente increíbles, y es algo que puedes constatar en la actualidad con la gira de Depeche Mode, sigue siendo una banda totalmente increíble. También los años 90 tuvieron un momento muy especial con Fatboy Slim, The Chemical Brothers y Underworld. Aunque regresando a New Order y Depeche Mode, su legado con canciones como “Blue monday” y “Enjoy the silence” es glorioso.

En ese sentido, ¿cuál ha sido la contribución de Hot Chip a la música electrónica inglesa?

No nos compararíamos con las bandas que te mencioné anteriormente porque su influencia y legado son impresionantes. En nuestro caso, creo que somos parte de esa continuidad histórica que ha tenido la música electrónica en Inglaterra, nuestra música ha contribuido a que las cosas sigan fluyendo. Tal vez, y por el momento en que nos tocó salir, nuestra contribución sería el haber motivado al “hazlo tú mismo”, derivado del momento histórico en que nos tocó lanzar nuestra música, con mucha gente que empezó a hacer música electrónica en su propia casa.

La música latina está viviendo un momento muy importante en todo el mundo, desde luego el fenómeno del reggaeton es lo más representativo de esta escena, ¿qué opinas de esta tendencia?

Es una escena enorme y muy poderosa en estos momentos, muchos de los artistas más importantes en la actualidad provienen de ahí. Su vitalidad, energía y creatividad me parecen muy interesantes. No soy un experto, pero me gusta mucho el groove que tienen las canciones, funcionan perfectamente en las pistas de baile. Me parece un género muy excitante.

¿Les gustaría incorporar elementos de este género a su música?

Tratamos de estar siempre abiertos a diferentes tipos de ideas y de estilos, entonces, podría ser…

Nos visitan en noviembre, ¿algún recuerdo que tengan de sus estancias anteriores en México?

Nos encanta México. Su arquitectura, su diseño, su Arte, su clima. Siempre es muy agradable regresar. De hecho, Alexis y yo viajamos a México antes de hacer música con Hot Chip, teníamos como dieciocho años y pasamos dos semanas viajando por todo el país, fue un momento muy importante para nosotros. Te podría decir que esa experiencia nos sirvió para desarrollar lo que sería más adelante nuestra carrera musical, porque fortalecimos nuestra amistad. Siempre un gusto regresar a tocar en México.

