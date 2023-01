Taylor Swift aparece en show de The 1975 para cantar “Anti-hero”

En más de una ocasión se ha rumoreado una colaboración entre la cantante pop y la agrupación inglesa. Incluso, hace algunos meses el frontman de The 1975, Matt Healy, reveló que estuvo con Swift en el estudio trabajando en algunas de las canciones de su reciente disco Midnights, aunque lamentablemente las versiones en las que él participó no fueron incluidas en el resultado final.

La buena noticia es que hoy Taylor Swift y la banda por fin tuvieron la interacción que tanto esperábamos ver, aunque no precisamente en la composición musical. Según reportaron algunos fans en redes sociales, la intérprete de “Bejeweled” estuvo presente en el primero de dos shows que The 1975 dio en la O2 Arena de Londres, como parte de su At Their Very Best Tour.

“¿Está bien si canto?”, le dijo Swift al público antes de comenzar a interpretar una versión acústica de “Anti-hero”, canción de Midnights que nunca antes había tocado en vivo. Además, la cantante también sorprendió a los fans con un cover de “The city”, tema de The 1975 incluido en su disco homónimo.

Para nuestra suerte, varios usuarios de Twitter ya han compartido clips del épico momento. Por acá te dejamos algunos:

🚨 | Taylor Swift hizo una aparición sorpresa en el concierto de The 1975 en Londres para interpretar #AntiHero en vivo por primera vez y para interpretar una versión de The City 🥺pic.twitter.com/DuKJUyNVgT — Taylor Swift México (@tayswiftmex_2) January 12, 2023

Recuerda que este año The 1975 visitará nuestro país para presentarse en solitario en Guadalajara y Ciudad de México, y aparte dar un show dentro del marco de Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey. Los boletos ya se encuentran a la venta a través de Ticketmaster.