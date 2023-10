Hell and Heaven y su escenario True para la vieja guardia

El concepto true metal tiene muchas definiciones y en ocasiones es visto como algo bueno, en otras como algo mal y en otras como una referencia. En el contexto de Hell and Heaven es lo tercero y es el nombre de uno de sus escenarios, pero ya llegaremos a ese puerto. El término fue popularizado sobre todo por Manowar. En la canción “Kings of metal” hay dos referencias: “nosotros no atraemos blandengues porque tocamos realmente fuerte, el público de Manowar se conforma solo de gente ‘true metal’” y más adelante: “los verdaderos metaleros (true metal people) quieren rockear, no pasar, usan cuero y mezclilla y no ropa juvenil”.

Para dejarlo más digerible, la idea del true metal es que si te gustan Maiden o Priest o Manowar o Saxon, las “verdaderas” bandas de metal, las originales y hoy clásicas, entonces eres un true metal warrior o un guerrero del verdadero metal; pero si te gustan Metallica o Korn o Limp Bizkit o Lamb of God, entonces eres un poser, que en términos coloquiales y actuales sería el equivalente a mamador. Claro, el término true metal luego se extendió a los demás subgéneros. Así, el true death metal es el de las bandas vieja escuela, ya sea norteamericanas o europeas; el true black metal es el que no lleva aspectos sinfónicos ni melódicos… y así. Lo true es lo clásico, lo primigenio.

Ese es el sentido del escenario True Metal en el Hell and Heaven. Ofrece bandas que cada una en su propio género tiene esa historia de ser de los pionera, o por lo menos de las más destacadas. El viernes por ejemplo, el cabeza de cartel es Candlemass. Aquí en Marvin está disponible una larga nota que explica su trascendencia pero nunca está de más insistir: tener la oportunidad de ver a los reyes suecos del doom no sucede cada fin de semana y es muy mala decisión dejarlos pasar. Ese mismo día estarán los neerlandeses Asphyx, una banda que previo al Hell and Heaven solo ha tocado dos veces en México, una en la capital y otra en Monterrey. Tienen diez discos y son una verdadera joya en el contexto del death/doom.

Y por México vamos a destacar dos propuestas: Transmetal, banda pionera de la escena nacional con un brutal arsenal de casi 30 discos de estudio a partir de 1988. Quien no le haya visto nunca y acepte abrir su mente y sacudirse los prejuicios encontrará una banda muy bien amarrada, con gran experiencia y excelente pulso para el death/thrash. Y por último, ese día, Strike Master. Recién desempacados de su primera gira por Japón, el trío capitalino provoca algunos de los mejores moshpits de la escena local desde hace casi dos décadas.

Hell and Heaven / sábado 4 de noviembre

En el escenario principal habrá propuestas de alto calibre pero que no son del gusto de buena parte de la comunidad metalera. La alternativa es por supuesto el escenario True. Las internacionales a destacar desde esta trinchera son ambas pioneras del thrash. De Estados Unidos Exodus, la banda que miles consideran debería estar en el Big Four en lugar de “x” o “y” o que mínimo cabría como Big 5. Gary Holt es una máquina de crear riffs y los últimos siete discos son pura destrucción y brutalidad mezclados con melodía y ganchos. Pero Alemania también tiene su Big Four y Sodom es para muchos lo mejor.

Sí, Kreator es más grande, pero los liderados por Tom Angelripper son quizás un poco más extremos. Así, mientras toquen Muse o The Aquadolls, a los que no les gusten esas bandas podrían darse un rol por el True Stage y matear a ritmo de clásicos como “Agent orange” o “Napalm in the morning”. Y por México hay mucho para levantar la mano. Ahí está Cemican con su folk/death metal de gran nivel y su excelente show en vivo y claro, la leyenda, la banda pionera del metal extremo mexicano, la que llevó el nombre de nuestro país a todos los rincones del mundo, Cenotaph. Quien no le haya atestiguado en vivo tendrá esa noche la oportunidad de saldar la deuda.

Hell and Heaven / domingo 5 de noviembre

¿Qué tal un Carcass para animarse? Death, melodic meath e incluso grindcore; la banda hizo de todo y Torn arteries, su disco más reciente, aunque tiene dos años, es una joya. Por el lado Heavy tradicional está metal church. Es otra que parece mentira pero solo ha tocado dos veces en México, y al igual que Asphyx, una en la CDMX y una más en Monterrey. Tristemente David Wayne murió hace muchos años pero cada cantante que han tenido ha logrado poner su sello propio al mega clásico “Watch de children pray”, una que seguramente sonará esa noche. Y por México toca destacar a Leprosy, con clásicos como “Llora Chiapas” y “No podrán parar el tren”. Todo mundo conoce a Alberto “Trash” Pimentel por los memes, pero esta es una buena oportunidad de conocerlo por su talento. Y para darle voz al heavy tradicional estará Voltax, con disco nuevo totalmente en español y clásicos imborrables como “Acero inmortal” y “Umerciful reign”.

Hay pues un poco de todo, y como todo festival del tamaño de este, hay suficiente para pasarla bien sin molestarse en discutir si tal o cual banda merece o no estar en el festival. Un par de chelas y a gozar, que nada más esas doce bandas dejarían totalmente agotado a cualquiera.

