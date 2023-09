Hell and Heaven tendrá escenario darketón

Hell and Heaven Open Air. El nombre tiene mucha más información de la que gran parte de los rockeros ven a simple vista. El festival, como todos en cualquier parte del planeta, es un negocio, y a veces hay que hacer ajustes para sobrevivir. En el caso de Hell and Heaven, el mayor ha sido en los relativo al concepto. Al quitarle las palabras Metal Fest y cambiarlas por Open Air se abre una gran gama de posibilidades. El problema hasta ahora no es dicho ajuste sino la percepción del público que en general, pues se deja llevar sin investigar ni analizar.

La película Jacob’s Ladder (en México Alucinaciones del pasado) juega con la idea de que la realidad no es real. Jacobo está muerto pero ni lo sabe ni lo acepta y por eso ve demonios que lo acosan. Cuando acepta la realidad, descansa. Aquí pasa lo mismo. La realidad es que el festival ha mutado poco a poco y ha buscado alternativas para sostener su base como concepto metalero, mientras encuentra caminos para atraer más público y mantenerse vivo.

The Temple of the Gods

Un ejemplo de esto es The Temple of the Gods. Se trata de un mini festival dentro del propio Hell and Heaven que reúne en un sólo escenario, sin necesidad de dar un paso extra, a bandas y propuestas del tamaño de Ville Vallo, Lacrimosa, The 69 Eyes, London After Midnight, My Dying Bride, Covenant, Front Line Assembly, Hocico, Prismatic Shapes y Godless Procession. Todos en un escenario denominado Negra Modelo Stage, o para aquellos a los que no les gustan los nombres con patrocinio: Alternative Stage.

Y la palabra alternativo es la clave. Es decir, esto significa que se trata de una opción, jamás de una obligación. Algunas de esas bandas caben en el mundo metalero, pero le son atractivas también a un público más bien acunado dentro de la cultura obscura. Todas tocarán en un mismo espacio durante los tres días del festival. La parte de ese público que no se identificque plenamente como metalero tiene otras opciones que probablemente llamarán su atención en otros escenarios. Ahí están Billy Idol, Muse y Tiger Army, por ejemplo.

Cuando Wacken creó su villa vikinga lo hizo como si fuera parte de un parque temático, como Six Flags y sus pueblos. En esa villa los dueños de puestos estaban vestidos como antiguos vikingos, cocinaban como se hacía en ese tiempo y en el escenario tocaban bandas de lo que los europeos llaman folk, que incluye géneros como el ska, de ahí que tocara Panteón Rococó. El festival alemán es la meca del metal, sin duda, pero dentro de su oferta abre espacios para miles de personas que probablemente de otra manera no irían. En su caso, el H&H nació como festival metalero, pero por razones que ellos conocerán mejor que lo que percibe el púbico ha mutado poco a poco.

La discusión sobre meter o no propuestas alejadas al metal debió terminar con el cambio de nombre. Son pequeños detalles, pero dicen mucho. Alguno que otro metalero se sentirá ofendido pero la realidad es que la base de su concepto ahí sigue, sólo se ha expandido un poco. Por cada banda tipo Billy Idol, Muse o Lacrimosa hay al menos dos de géneros tradicionales del metal, suficientes para no preocuparse. El truco es preparar un itinerario y ajustarlo lo mejor posible al gusto de cada uno. Claro, eso requiere que el fest publique con tiempo la distribución por día y los detalles sobre los escenarios, pero ese ya es tema de otro análisis.

