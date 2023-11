The Mountain Goats nos llevan a un Broadway indie y presentan una ópera rock

Si existe un calificativo que aplica a la perfección para la historia de los californianos de The Mountain Goats ese es el de la perseverancia; John Darnielle es un artista incansable que desde que arrancó en 1991 a la fecha ha editado más de una veintena de discos, además de hacerse de una estupenda reputación como escritor; el hombre no para y se presenta en distintos formatos sobre lo escenarios -ya sea con banda completa o únicamente con guitarra y voz-.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Este año se propone regresar junto a s grupo a uno de sus discos más acertados – All Hail West Texas del 2022- y armar una especie de secuela a la que ha nombrado Jenny from Thebes y que tiene en su centro precisamente a la mujer que le da nombre.

Se trata de lo que Darnelle entiende como una ópera rock en la que da cuenta de las inquietudes de Jenny, quien “compra una Kawasaki para alejarse lo más posible de una ciudad que lleva demasiado tiempo cargando sobre sus hombros”.

Es por ello que desde la apertura con “Clean Slate” se plantea un total recomienzo existencial y arrancar desde cero la aventura de la vida. Aquí suena un indie rock de gran pureza que, curiosamente, el compositor cuenta que está inspirado en The Cars y Godspell… él autor sabrá como ha conseguido retorcer tales referentes.

En está ocasión The Mountain Goats se nutren con una sección de metales (a cargo de Matt Douglas), tal como se escucha en “Fresh Tattoo”, en la que suenan muy juguetones. Jenny from Thebes es un trabajo ambicioso y es por ello que tiene también a Alicia Bognanno de Bully en la guitarra y Kathy Valentine de The Go-Go’s hace coros.

De la producción se ha encargado Trina Shoemaker -ganadora de algunos Grammys- y así marcar más distancia del pasado low-fi de la banda de John Darnielle, que en esta ocasión da cuenta de lo que ocurre en una casa a la que Jenny alquila para dar cabida a gente que necesita de un espacio para quedarse y que son una galería de personajes de lo más variopinta.

Musicalmente se entiende mucho más que a John también le hayan influido Sufjan Stevens y Ben Folds Five, dado que precisamente un halo pop se expande a lo largo de las 12 canciones que lo conforman, pero que se filtra principalmente en “Same as Cash”.

The Mountain Goats se plantearon hacer su versión de un Broadway a lo indie -algo que una vez también se propusieron The Decemberists– y lo han conseguido a través de ese fino y humorístico sentido narrativo de su líder.

Nos quedamos pues con un disco en el que esa Jenny from Thebes es a la vez una guerrera y una ladrona… alguien que necesita ayuda clínica y que despierta sentimientos encontrados en el narrador.

Esperemos que John Darnielle sea consciente de todos los hallazgos que trae consigo este álbum y preserve este rumbo sonoro para el porvenir más inmediato.

