Glen Hansard presenta canciones de taberna e invita a Warren Ellis

Durante una Buena temporada, el músico dublinés emprendió un proyecto secreto con el que pretendía foguear sus nuevas composiciones antes gente que no tuviera la menor idea de quien era ni a lo que se dedicaba; que nadie diga que Glen Hansard carece de valor y seguridad en sí mismo… todo indica que de los dos rebosa.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Acerca del origen de las 9 canciones que conformarán All That Was East Is West of Me Now, el también ejecutante de guitarra, mandolina y piano apunta: “Nos instalamos en la esquina y tocamos para los locales, algunos de los cuales solo escuchaban a medias. Una colección de granjeros y trabajadores, jugadores de dardos, tiburones de piscina”.

Se trata de un primer álbum en solitario en los últimos cuatro años y que tiene en “The Feast of St. John” una primera muestra; se trata de una canción en que su indie folk emana de la formación de un trío de poder (guitarra, bajo y batería) y fluye directa y oliendo a whisky -de las tabernas en las que se probó- para después sumar a Warren Ellis (The Dirty Three, The Bad Seeds) en el violín.

All That Was East Is West of Me Now nació y se forjó en un pub durante cinco shows espontáneos mientras algunos jugaban al billar y otros daban cuenta de pintas interminables: “Toqué dos horas de canciones nuevas cada semana, algunas terminadas, otras a medio cocinar. A través de este proceso me di cuenta de lo que tenía y en lo que tenía que trabajar más: qué canciones aterrizaron y cuáles solo eran buenas en mi imaginación. Solidificó mis elecciones de inmediato. Fue como si el álbum apareciera en ese bar. Y no antes”.

Es así como el también colaborador de Eddie Vedder y Cat Power pondrá en circulación All That Was East Is West of Me Now, que saldrá el próximo 20 de octubre.

