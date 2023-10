Café Marvin en el absoluto desconocido de Upsammy

Mañana 14 de octubre en Mutek MX 2023 actúa la holandesa Upsammy. No solo es la autora del disco del año, Germ in a Population of Buildings, sus lives y dj set son la exploración del mundo necesario por descubrir.

¿Cómo hacer arte quebrando la tendencia especulativa de éste?, probablemente mirando la cotidiano común y exprimiendo su poesía oculta.

Por fin podremos ver en directo de la mano de Mutek MX 2023 a la alquimista de la poesía digital de extrarradio Upsammy. La espera ha sido larga pero en Café Marvin estamos exultantes.

Upsammy es una de las mayores expositoras de la libertad explorativa de la electrónica.

Breaks disgregados, jazz, cacharrería, beats, espiritismo, lo cotidiano y su sarcasmo, clicks and cuts, lo fi, IDM…pero sobre todo un universo único. Así es Germ in a Population of Buildings.

Sin perder la conexión con la pureza creativa y sin freno de su mente, esto es decir que de nuevo aparece la risa en sus distintas dimensiones, Thessa Torsing, el ser humano tras Upsammy; se vincula con el mundo para destilar su poesía en Germ in a Population of Buildings.

El mayúsculo desafío lo supera Torsing de manera magistral, retándonos a asomar por su visión de cada esquina que nos ubica.

Germ in a Population of Buildings es el tercer LP de Upsammy desde Wild Chambers del 2019 y está publicado con la disquera PAM.

Torsing está en ebullición y hoy nos hacemos eco de su residencia bimensual con la fascinante emisora NTS Radio y su serie Pacing The Platform, con Upsammy de protagonista, de la que os dejamos su última entrega.