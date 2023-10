The Gaslight Anthem: “¡Tenemos a Bruce Springsteen en nuestro pinche álbum!

A casi 10 años de la edición de Get hurt (Mercury Records, 2014), The Gaslight Anthem da a conocer History books (Rich Mahogany Recordings, 2023), la nueva aventura musical de la banda que ve la luz en un contexto completamente nuevo para los originarios de New Jersey.

El álbum es una colección de 10 canciones que nos acerca a uno de sus mejores momentos como grupo pues, además de cumplir un sueño (incluye un dueto con Bruce Springsteen) y cimentar su reputación, The Gaslight Anthem se permite edificar temas que le ayudarán a mantenerse en el negocio musical por mucho más tiempo. La siguiente es una charla con Brian Fallon, cantante, guitarrista y líder del grupo, quien a nombre de Alex Rosamilia (guitarra), Alex Levine (bajo) y Benny Horowitz (batería), desmenuza el disco de marras y otros temas.

The Gaslight Anthem / History books / Rich Mahogany Recordings, 2023

¡Es increíble tenerles de vuelta! Transcurrieron 9 años desde Get hurt (Mercury Records, 2014). ¿Qué sucedió durante ese periodo?

Cuando paramos no imaginamos que sería por tanto tiempo, es una de esas situaciones en las que realmente no decides ni sabes cómo vas a sentirte al respecto. Ignoro cómo sucedió, pero al final estábamos exhaustos y llegamos a pensar que quizás la magia se había esfumado. Aterrador. La verdad es que la mayor parte del tiempo nos la pasamos esperando. Lo estuve deseando y pensando mucho durante el último año y medio, a la única persona a la que se lo confesé fue a mi esposa, y se sorprendió mucho.

Este lanzamiento saldrá bajo su propio sello discográfico, Rich Mahogany Recordings. ¿Qué cambios en la industria los motivaron a hacerlo de esta forma?

Es el momento adecuado. Tenemos una carrera extensa con cinco álbumes y ninguno nos pertenece. Es decir, ¡esa es la obra de mi vida y no soy dueño de ella! Es una locura, así que dijimos: si vamos a volver, lo haremos de la forma más conveniente para nosotros y no hay manera de que regalemos nuestro trabajo, mucho menos ahora que no necesitamos a las discográficas, pues tenemos todas las plataformas físicas y digitales. Nuestra lógica fue: somos una banda lo suficientemente grande como para intentarlo, si funciona, podemos fungir como un sello pequeño y firmar a otras bandas y ver a dónde nos lleva esto. Uno nunca sabe.

Considero que con History books rinden tributo a su obra y a ustedes mismos, pero también se dan la oportunidad de voltear atrás teniendo muy claro su presente musical al permitirse cimentar un futuro.

¡Eso es completamente cierto! No creo haber escuchado a alguien más decir eso. Siempre surgió la duda de si debíamos cambiar el rumbo; ¡yo me negué completamente! Debemos mantenernos como siempre, somos dueños de nuestro sonido. El asunto es que somos una banda punk de New Jersey que ama a Bruce Springsteen. Algunos de mis héroes, como The Clash o Social Distortion, siempre mostraron un gran orgullo respecto a su origen; es decir, nadie más es ellos, sólo ellos, por eso no me parece una mala idea mantenernos reales.

Precisamente tienen como invitado al Jefe en la canción que da nombre al disco y, si bien han compartido el escenario antes con él, ahora hacen música original juntos. ¿Qué tan irreal es una situación de dicha índole a estas alturas de su carrera?

Dejemos de lado como se dio la colaboración. Todo se hizo realidad cuando mis amigos y yo, los mismos punks que solíamos ensayar en sótanos, tocar en fiestas e incluso lamer el suelo, nos dimos cuenta de que ¡en realidad teníamos a Bruce Springsteen en nuestro pinche álbum! Una vez que nos sentamos y escuchamos todo se nos hizo increíble, nos voló la cabeza. El otro día escuchaba el track en mi auto y le dije muy emocionado a mi esposa: ¡es el cabrón de Springsteen cantando conmigo, sigo sin creerlo!

El disco tiene un balance firme, hay canciones como “Little fires” o “Positive charge” que dejan claro que morirán siendo punk rockers; y otras como “Autumn”, en la que abordan incluso el tema de la salud mental. ¿Crees que es buen momento para lanzar un trabajo con esas características?

¡Claro, eso es lo que enfrentamos día a día! La mayoría de tópicos que abordamos se nutren de ello. Lo bueno es que siempre hemos entendido a nuestra audiencia. Algunos de nuestros fans son más jóvenes, o más viejos, o tienen un background distinto al nuestro; pero no importa, porque cualquiera podría formar parte de nuestra banda. Eso es muy reconfortante, porque sentimos que estamos hablando con nuestros amigos, incluso con nosotros mismos. Todos los problemas con los que lidiamos también los sortean nuestros fans, y ahí tenemos la conexión.

Otra canción que me parece realmente destacable es “The weatherman”, un tema que podría interpretarse como un ejercicio más que terapéutico de introspección ante el fatalismo de la vida, algo que ya no es fácil encontrar.

Fue unas de las primeras piezas que escribí, y cuando el disco estuvo listo una de las primeras personas a la que se lo envié fue a mi amigo John Rzeznik, de los Goo Goo Dolls. Lo primero que me dijo fue que era una gran canción. El hecho de que un compositor como él lo hiciera fue un gran indicador. ¡Qué cool! Quiere decir que aún lo tenemos. La canción habla de que no debes complacer a nadie y entender que no puedes sobreproteger a la gente que amas; es decir, puedes tratar de cuidarle en situaciones como un robo en casa, pero no de una enfermedad o de envejecer, hay que aceptar ese tipo de situaciones. Por eso digo que me siento como el hombre del reporte del clima: es la única profesión en la que no puedes tener certeza de algo, hasta que algo sucede… o no.

Otro aspecto importante en su carrera es que en cada álbum han trabajado con un productor diferente. En este caso cuentan con Peter Katie, conocido por sus intervenciones con The National, Death Cab For Cutie e Interpol. ¿Qué lo puso al tope de la lista de opciones?

Hay confianza entre nosotros, porque somos amigos. Peter está muy interesado en hacer de las experiencias algo más atrevido. Es decir, con él todo está permitido y cualquier tipo de sonido está sobre la mesa. ¡Ama experimentar y nosotros también! No sé bien cómo se dio, simplemente la conectamos y nos prendimos, aunque considero que tiene más que ver con nuestras raíces y con lo que él escuchó mientras crecía, desde Nirvana y Dinosaur Jr. hasta Sonic Youth, porque esas bandas realmente eran nuevas cuando él las escuchó. Nosotros también las amamos porque eso escuchábamos de niños, por eso todo tuvo sentido para nosotros.

¿Qué significa para ustedes formar parte de una escena musical tan prolífica, tradicional y diversa como la de New Jersey? Partiendo de nombres como los de Dionne Warwick, Frank Sinatra, Franki Valli y Paul Simon, pasando por Bruce Springsteen hasta llegar a The Sugarhill Gang, The Fugees y, desde luego, Jon Bon Jovi, My Chemical Romance y The Misfits.

¡Nos sentimos afortunados de poder formar parte de ello y de seguir haciendo música! Esto pudo haberle sucedió a cualquiera, o no, porque formar parte de un grupo de rock que pueda vivir de la música es una oportunidad que sólo se da una vez entre un millón. Hablamos constantemente de que sabemos cuán afortunados somos por esto. Es un honor sentirnos parte de algo tan grande, pero tampoco nos dejamos llevar demasiado, sabemos que podemos seguir viviendo de esto y por eso cuidamos mucho todo, somos un grupo de clase trabajadora y siempre lo seremos.

Con toda esta retrospectiva a su carrera y teniendo un comienzo fresco después de tanto tiempo, ¿cómo evalúan lo vivido hasta el momento y cómo creen que este nuevo disco impactará en su futuro inmediato?

Creo que todos los que han escuchado los discos anteriores siempre ha tenido algo bueno que decir sobre ellos. Para el futuro, depende totalmente de nosotros el que podamos mantenernos vigentes a través de la creatividad y de ser dueños de todo lo que nos pertenece. Realmente es nuestra única preocupación, porque los peores momentos que vivimos como banda tuvieron lugar cuando no tuvimos control. Creo que lo que más debemos tener en cuenta es que éste es nuestro barco y nadie más debe dirigirlo.

Por último, tengo grandes recuerdos con ustedes. Son una banda que descubrí en MySpace hace siglos. Poco después de ello, ustedes irrumpieron con cierto tiempo de rotación importante en la radio de FM, en la Ciudad de México. ¿Qué recuerdan de esos días?

¡Es una locura! Crecimos escuchando la radio y ahí descubrimos música muy valiosa, para nosotros eso era lo normal, pero cuando escuchas tu propia música en la radio nunca lo olvidas. En aquellos años trabajaba en la construcción, estaba colocando un techo y de pronto escuché una de mis canciones y todo el mundo empezó a gritar como loco, entonces me acerqué para escuchar mejor. Todos dejaron de hacer lo suyo y me miraban pensando que era imposible que yo, el que estaba sonando en la radio en ese momento, también estuviera ahí con ellos. ¡Nunca voy a olvidarlo!

*También te puede interesar: Fontaines D.C.: “¿Post-punk? Nosotros hacemos más que eso”