Sale a la luz un viejo caso de acoso sexual de Danny Elfman

Según señaló esta mañana Rolling Stone, en noviembre de 2017, una mujer puso una denuncia contra Danny Elfman por exhibición indecente y masturbarse frente a ella sin su consentimiento. Al parecer, se trata de una mujer músico de ahora 35 años de edad identificada como Nomi Abadi, quien en 2015 pasó de ser una simple fan de Elfman a mantener una relación profesional con él.

En el informe policial, Abadi y personas cercanas a ella aseguran que lo que comenzó como una relación mentor-aprendiz rápidamente se tornó en acoso sexual, pues bajo el pretexto de que “era parte del proceso creativo”, Elfman le tomaba fotos desnuda, le enviaba fotos suyas desnudo e incluso, en varias ocasiones se masturbó frente a ella.

En ese momento, Danny Elfman y Abadi llegaron a un acuerdo que comprometía al músico a pagarle 830,000 dólares en varias cuotas durante un período de cinco años. Sin embargo, supuestamente Elfman no realizó dos pagos de 42,500 dólares en 2019 y 2021, por lo que esta semana Abadi lo demandó por incumplimiento de contrato e hizo público el caso.

Respecto a esto, Danny Elfman le dijo a Rolling Stone que las acusaciones eran falsas y que se trataba de un tipo de venganza. “Es insoportable considerar que una carrera de 50 años puede ser destruida en un sólo ciclo de noticias como resultado de acusaciones viciosas y totalmente falsas sobre conducta sexual inapropiada”, dijo.

“Las acusaciones de Abadi simplemente no son ciertas. Permití que alguien se acercara a mí sin saber que yo era su ‘crush de la infancia’ y que su intención era romper mi matrimonio y reemplazar a mi esposa. Cuando esta persona se dio cuenta de que quería distanciarme de ella, me dejó claro que pagaría por haberla rechazado. Permití que una amistad desacertada tuviera consecuencias de largo alcance, y ese error de juicio es completamente culpa mía. No he hecho nada indecente o incorrecto, y mis abogados están listos para demostrar con abundante evidencia que estas acusaciones son falsas. Esto es lo último que diré sobre este tema”, agregó.

“Cuando se enfrentó a las amenazas de la otra parte de hacer públicas las mentiras en el apogeo del movimiento #MeToo, [Elfman] se enfrentó a la elección entre asentarse y continuar su carrera y ganarse la vida para su familia o decidir luchar contra lo que en ese momento era una batalla imposible de ganar. Danny eligió a su familia”, dijo un representante del compositor.