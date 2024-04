Glass Animals: “El éxito puede llevarte a una crisis exitencial”

El talento y la perseverancia han llevado al combo inglés a convertirse en una de las propuestas más interesantes de esta década. “Heat wave”, sencillo extraído de su tercer álbum, Dreamland, le llevó a permanecer cinco semanas en lo más alto de las listas de popularidad, algo que no ocurría desde “Wannabe”, de las Spice Girls. Glass Animals están de regreso con I love you so fucking much, disco que estará disponible el próximo verano y que promete consolidar su carrera a nivel global. Platicamos con Dave Bayley, vocalista y líder de la banda, un día después del día más caluroso en la historia de la Ciudad de México.

Siento este disco como un llamado a tener una conexión humana más real.

Creo que es lo más importante en la vida, mucha gente expresa su pasión por diferentes cosas, pero cuando te das cuenta de lo pequeño que somos en este universo, descubres que el amor es lo que más importa. Esto es necesario expresarlo y transmitirlo a los demás.

Y la música es una forma de lograrlo, ¿no crees?

Sin duda. En momentos de soledad una canción puede ser una gran compañía. Si te das cuenta, muchos comparten música para expresar cariño o empatía. Últimamente he pensado por qué hago música, tenía la idea de que era algo egoísta de mi parte, pero me he dado cuenta de que tiene que ver con lo mucho que poseo y que quisiera compartir con los demás. Para mí, era importante establecer una conexión con otras personas, lo considero algo vital.

Una vez leí que Jarvis Cocker dijo que él hacía música porque era la única forma que él podía conocer chicas, me parece que tu caso va más allá de eso.

Por supuesto. Para mí, escribir canciones era algo terapéutico. Todo nació en un momento en el que no me encontraba muy bien por situaciones personales, pero las canciones me ayudaron mucho. Fueron un gran apoyo. Ahora esto se ha convertido en algo más grande. Es algo complejo de describir por que es muy personal pero al mismo tiempo público.

El título es muy honesto y directo, ¿alguna vez le has dicho esa frase a alguien?

No, justo esa es la razón por la que decidimos utilizar esa frase para el disco, porque no es algo fácil de decir. También se refiere a muchos aspectos que tiene la vida. Cada canción apela a una cara del amor; la familia, la amistad o la vida. Si lo piensas por un momento, son situaciones muy complejas donde también hay una interacción con la tristeza o el odio. Es un disco muy especial para nosotros, por eso apreciamos cuando la gente lo escucha y conecta con las canciones. Somos muy afortunados.

¿Fue un reto hacer un nuevo disco después del gran éxito con “Heat wave”?

El éxito puede llevarte a una crisis existencial: ¿quién soy?, ¿cuál es el significado de la vida? Preguntas que aparecen en un momento donde se supone que deberías estar disfrutando lo que has logrado. Estuve enfermo y me tuve que aislar, eso me ayudó a conocerme un poco más y a entender que está bien ser quien soy. El éxito está bien, pero no dejaré de ser el mismo de antes. En el caso de este nuevo disco, nos ayudó mucho vivir el día a día. Apenas nos dimos cuenta de que ya estábamos grabando las nuevas canciones, pero nos quitamos mucha presión porque lo tomamos con calma, confiamos en nuestra honestidad para hacer las cosas bien.

La prensa inglesa siempre está buscando The next big thing, ¿fue éste el caso de Glass Animals?

A la prensa le gusta el hype. Para que se dé el fenómeno next big thing el álbum debut es importante, casi siempre es el primer disco de un grupo el que se considera como parte esencial de cualquier boom. En nuestro caso no sucedió, y nos sentimos afortunados en ese sentido porque desarrollamos una carrera con más libertad. Nadie se esperaba el éxito que conseguimos con nuestro tercer disco. De esta forma escapamos de las trampas y las presiones de la prensa.

Pertenecen a una nueva generación de grupos ingleses. ¿De qué manera trataron de romper con la generación anterior, aquella de la primera década del siglo XXI?

Es interesante, porque yo fui parte del público que asistía a los conciertos de grupos como LCD Soundsystem. En algunos momentos sus actuaciones podían ser caóticas, pero era parte de la magia. De aquella generación admiro sobre todo las actuaciones en vivo, la energía sobre el escenario y la conexión que se generaba en cada concierto. Quizá mi generación ha abusado del uso de programaciones, pero me parece que hemos encontrado un balance entre las nuevas tendencias y la energía de los grupos de los primeros dosmiles. Más que romper, creo que hemos heredado ciertas características, entre las más importantes: esculpir la energía de la gente en los shows en vivo.

