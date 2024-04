Belle and Sebastian le cantan a las estrellas pop fracasadas

Nuestros queridos camaradas de Escocia nos tienen de buenas con la llegada de “What happened to you, son?”, un track inmejorable para ambientar el arribo de la gira norteamericana del combo, con paradas en Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Estamos frente a un tema de Belle and Sebastian cuya rítmica luce excitante, con melodías vocales, ya sabemos, nostálgicamente celebratorias.

Y es que para eso son buenos Stuart Murdoch y los suyos: llevan la tristeza a ese lugar donde brilla el sol. Con ellos, la melancolía derrama lágrimas de gozo, compás tras compás. En este rol, “What happened to you, son?” no defrauda y nos amarra las emociones que traemos sueltas para darles cohesión y dirección. El mismo Murdoch a continuación toma la voz respecto al germen de su nuevo sencillo:

“What happened to you, son?” trata de mi juventud y del agujero divertido en el que caí al final de la adolescencia. Estaba fracasando en mis estudios universitarios, fracasando en casi todo lo que intentaba en aquel entonces. Estaba obsesionado con la música de la época, me fijaba mucho en las letras, en el mensaje y el sentimiento de ciertos grupos de los 80; probablemente no era sano”.

Belle and Sebastian / “What happened to you, son?” / Matador Records, 2024

“Así que, aunque el tema de esta canción es un poco acusador, la culpa es del que mira. Podría haberme desconectado en cualquier momento. En lugar de eso, dejé que los cantantes se convirtieran en mis amigos por correspondencia y mis deidades. La canción trata de lo que ocurre cuando las estrellas del pop crecen, cambian y toman un camino diferente y parecen traicionar la postura que mantenían cuando más las querías”.

Uf. Escuchemos lo nuevo de Belle and Sebastian pues:

*También te puede interesar: Conan Gray toma la pista de baile en nombre de los “Lonely dancers”