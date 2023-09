Tribulation: “Antes encontrar música oscura era complicado”

Hace trece meses, los suecos Tribulation nunca habían tocado en México. Hicieron su debut en la primera edición del Candelabrum Metal Fest en 2022 y hoy se preparan para sus fechas dos y tres en nuestro país. La primera el domingo 17 en el Salón Supremo, en la colonia Doctores; y la segunda el lunes 18 como banda invitada de Ghost en el Palacio de los Deportes. En #SangreDeMetal tuvimos una charla exclusiva con Adam Zaars, guitarrista y fundador de la banda.

Tocar con Ghost no es poca cosa, es una de las bandas enfiladas a llenar el espacio que eventualmente dejarán los Iron Maiden y Judas Priest del mundo. “Creo que sí, Ghost son cabezas de cartel en todos los grandes festivales de la actualidad pero en general, aunque en la mayoría todavía ves que las mismas bandas de antaño se rotan los puestos, aún ves a Kiss, Guns N´ Roses, Judas Priest, Megadeth, Metallica, pero no van a estar ahí por siempre. Saber quién tomará esos lugares es imposible así que es una suerte que tengamos bandas como Ghost que hoy es enorme, encabezan grandes festivales en Europa. Ayer platicaba con los hermanos Wikstrand de Enforcer (Adam tocó con esa banda del 2006 al 2011) y me decían que en Estados Unidos Ghost toca en los mismos lugares que los Rolling Stones, y yo no sé si hay más bandas que logren eso, tal vez en otros géneros y no me entero porque no los conozco, pero son de ese tamaño”.

Tribulation es una banda relativamente joven, si bien llevan 20 años de carrera, Adam apenas tiene 35. Es interesante preguntarle a alguien de esa edad si algo cambiado en estas dos décadas, y su respuesta es diferente a lo que se obtiene normalmente de músicos de bandas de los 70 u 80. “Cuando nosotros comenzamos éramos muy jóvenes así que no sabíamos nada del aspecto empresarial. Grabamos nuestro primer disco en 2007 y lo lanzamos hasta 2009, pero cuando comenzamos a tocar, los CD’s eran el formato importante, Napster era lo único que había para descargar música, estaba Kazaa también, luego vino la historia que todos conocemos con Metallica y Napster pero de entonces a la fecha diría que la mayor diferencia es el surgimiento de todos los servicios de streaming que conocemos ahora. Esa es la mayor diferencia, hoy es imposible vender discos aunque sea remotamente en cantidades cercanas a como era en el pasado, es un cambio muy importante pero inevitable y es algo que debemos aceptar”.

“Nosotros aún somos muy de comprar discos porque crecimos en el tiempo en que se hacía, hoy existe mucha gente que nunca ha comprado nada, crecieron en un mundo donde ya no existía ese concepto, no saben lo que obtendrían si pagaran dinero por tenerlo. Esto tiene pros y contras, la gente puede descubrir cualquier tipo de música en cuestión de segundos y eso es algo que antes no sucedía, ese es el gran cambio en la esfera de la industria musical, y es algo grande que se siente incluso en el subterráneo porque cuando nosotros estábamos más chicos, encontrar música obscura era complicado, no era fácil hacerte de demos y parches y playeras porque eso es lo que mantiene vivo al subterráneo, y en la actualidad con internet, con los servicios de streaming y con YouTube encuentras el demo de quien sea”.

Otro rubro interesante al hablar con gente de esa edad es su percepción sobre todo este movimiento de queja de las bandas en el sentido de lo complicado que es sobrevivir debido a que, entre otras cosas, a que los costos se fueron a las nubes y disqueras e inmuebles les piden grandes tajadas de lo que venden. ¿Pasa en Europa? “Nosotros tenemos una muy buena relación de trabajo con Century Media y no tenemos queja pero sí es complicado salir de gira, especialmente después de la pandemia porque efectivamente la gasolina se fue a las nubes, y la inflación en general complica las cosas”.

“En la última gira que hicimos rentamos un camión y de la noche a la mañana nos doblaron el precio, era una de esas situaciones de tómalo o déjalo, así que no teníamos opción. Y el problema es que no necesariamente tú haces más dinero, es cierto que muchos inmuebles se quedan con grandes porcentajes de la venta de mercancía, tanto que a veces ni siquiera vale la pena para las bandas, solo llevas mercancía para que los fans puedan comprarla pero después de un tiempo no vale la pena porque no solo no ganas nada sino que pagas por hacerlo. Pero tampoco pasa en todos lados, aún hay buenas opciones de lugares, pero en general sí es mucho más complicado y caro salir de gira en Europa”.



Tribulation ha consolidado una buena base de seguidores. No es un nombre de alcances masivos pero tampoco lo buscan. Para quienes ya los conocen, su presentación en el Supremo será una gran oportunidad de gozarlos en su elemento, además los acompañan los legendarios Cenotaph y los sólidos Matalobos. Para quienes no los conocen pero van a ver a Ghost, la recomendación es llegar con tiempo y escucharlos, uno nunca sabe, podría ser el principio de una historia de amor con una banda que le pega al Goth Metal con toques Death de muy buena hechura. Para los demás, la cita es en el Supremo, Doctor Carmona y Valle 47, en a colonia Doctores, el domingo 17. ¡Altamente recomendable!

