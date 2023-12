House of Vans celebrará dos años de vida con Maldita Vecindad

Hace ya dos años que House of Vans abrió sus puertas. Y desde ese momento dejó claro que buscaba operar como una suerte de recinto cultural en la CDMX, yendo a la caza de una comunidad con la ayuda de artistas, deportistas y creativos. Para celebrar su segundo aniversario, tiene preparada una serie de festividades que no te puedes perder, incluida la presentación en directo de Maldita Vecindad.

Vans, la marca de calzado y accesorios, ícono de la expresión creativa, cuenta que va a “echar la casa por la ventana para este aniversario de House Of Vans CDMX”. Así lo recalca Aarón Álvarez, quien toma la voz por parte de Vans para decir que serán 3 días plenos de actividades (del 7 al 9 de diciembre) en los que abarcarán los principales pilares de la casa: deportes de acción, arte y música. Todo con el espíritu Off The Wall por delante.

“Claro, todos conocen los conciertos que organizamos porque son una locura, se llena la casa; pero a la par organizamos talleres, concursos e impartimos clases donde la cultura es fundamental; incluso hemos incursionado en el mundo de la repostería. Nos encanta que se nos acerquen con propuestas porque finalmente éste es un proyecto comunitario, y buscamos sumar, siempre”. Así habla Álvarez de la reputación que el espacio se ha ganado con conciertos del calibre de The Hives, Idles o The Flaming Lips, por sólo mencionar tres memorables; pero también al recordar cuáles son los objetivos base de House of Vans.

“La realidad es que la elaboración de nuestra programación es importante”, prosigue Aarón; “al principio todos apenas iban descubriendo de qué se trataba House of Vans; pero hoy nos conoce mucha gente, entonces nos llegan muchas bandas, proyectos artísticos, deportistas. El reto es conseguir que esta plataforma le brinde espacio a la mayor cantidad de propuestas considerando lo reducido de nuestro calendario, es decir, los fines de semana que tiene el año”. En otro carril, Álvarez subraya la razón por la cual Vans tiene tanto arraigo en México: “Es que Vans siempre ha tenido una vibra buena onda, y eso resuena, porque se enfoca en la vida callejera que va muy bien con México. También pasa que Vans tiene un ADN muy ligado al rock, uno de los géneros musicales más populares en México. Todo esto tiene que ver, finalmente”.

Más allá del concierto de Maldita Vecindad el 7 de diciembre, la lista de actividades para celebrar los dos años de House of Vans luce espectacular. El 8 Diciembre tendrá lugar un Taller de Dibujo por El Rotulista, así como un Taller de Cómic Anecdótico impartido por Caos Ilustrado y un Círculo de la Palabra Música e Identidad con Roco Pachukote (Maldita Vecindad). Además, ese mismo día sucederá un Taller de Pastel Colectivo, de la mano del chef Ricardo Ríos.

El 9 Diciembre las artistas gráficas e ilustradoras Pamela Medina, Hellcat y Sofía Weidner harán retratos del público asistente mientras Fernan Origel mostrará las fotos que ha recopilado desde hace más de una década en diferentes lugares del mundo, así como 10 patinetas diseñadas por diversos artistas. También habrá un Skate school en bowl exclusivo para niñas y otro más para niños, un Taller de Personalización de Lijas para tablas impartido porAxel Martínez García y una Masterclass de Cine Documental con Ritchie Rodas.

Pero no te quedes ahí, entérate de todos los detalles que el tiempo corre veloz. Conoce minucias siguiendo las redes de House of Vans.

*También te puede interesar: El arte de Daniel Johnston ya tiene su colección de Vans