El músico, dibujante y creador de comics Daniel Johnston murió en 2019, pero toda su vida padeció de trastornos neurológicos que le complicaron la existencia, pero a los que superó para incursionar en diversas disciplinas artísticas y dejarnos canciones memorables.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

En 2014 el artista, nativo de California, ofreció una actuación totalmente conmovedora como parte del Festival Marvin, en la que demostró que ni el mal Parkinson podía detenerlo. Aquella noche en el salón Covadonga vimos a un hombre luchando contra las enfermedades y demostrando que el arte era su vida entera.

Muchos colegas músicos han expresado su reconocimiento ante sus composiciones y cada día crece su imagen de un artista de culto al que seguir revisitando; es por ello que Vans ha decidido colaborar con la organización sin ánimo de lucro Hi, How Are You Project para crear la colección Skateboarding x Daniel Johnston.

El proyecto tiene como finalidad recaudar fondos que serán aplicados a campañas de concientización acerca de la salud mental con la participación de amigos y familiares de Daniel Johnston.

Los diseños de calzado se basan en los rótulos que el músico aplicaba a los casetes con los que repartía su música por doquier tratando de mostrarla y que la gente se sintiera bien. Las piezas deportivas buscan conservar el tono low-fi de los dibujos originales.

La colección Skate SK8-Hi estaba pensada para aparecer en 2020, pero la pandemia tenía otros planes, ahora es momento de que comience a circular no sólo en forma de zapatos tenis, porque la colección incluye pantalones, camiseta, sudadera, gorra, calcetines y una bolsa de mano. En las prendas aparecen el personaje más conocido creador por Johnston, Jeremiah the Frog, acompañada de la frase con la que se identifica al músico y que tituló uno de sus discos: “Hi, How Are You”.

