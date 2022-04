No es fácil lidiar con las bandas sobre las que la maquinaria mediática aplica sus procedimientos para encumbrarlas. Ante el llamado “hype” de un artista siempre hay que ser algo escéptico y revisar con meticulosidad la propuesta; es por ello que el punk fiero de los primeros discos de Fontaines D.C. no me parecía excesivamente sobresaliente… los encontraba correctos y peleoneros, pero no más allá.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

La disciplina periodística me colocó delante de Skynty Fia (Partisan Records, 2022), el tercer del álbum de los de Dublín, y la mera escucha de “In ár gCroíthe go deo” -el corte de apertura- me conquistó; aquí la estética es otra: bajaron el ritmo, dieron importancia a la voz e hicieron una especie de manifiesto ante las chingaderas que los ingleses les hacen a la menor provocación a los irlandeses.

La canción cuenta la historia de Margaret Keane, a quien en Coventry, Inglaterra, le negaban el derecho a tener en su tumba un epitafio en irlandés y sus familiares fueron a juicio y lo ganaron; y abre brecha para un disco que va a insistir en una relación compleja y ruda. Conservan ese discurso beligerante e inteligente que les caracteriza, pero musicalmente enriquecen la propuesta sonora y ello representa un notable golpe de autoridad creativa.

Es un hecho que Fontaines D.C. han tenido una carrera vertiginosa (de alrededor de 4 años), pero es de aplaudir que sepan hacer los virajes necesarios para cambiar y sorprender. Lo cual consiguen también -y de sobra- con “Big Shot”, que posee un bajo tremendo -muy al estilo de Arab Strap y Pixies-; es una canción completamente abrasiva.

Y Skynty Fia se fortalece mientras más irlandés se pone y de ello rebosa “Bloomsday” y sus evidentes aires joyceanos, aún cuando se aborde el tema de la migración y los problemas de la pérdida de identidad. ¡Encontrar a “Bloomsday” un antes del Día Mundial del Libro me parece una afortunada coincidencia, por más que la celebración del autor de Ulises y Dublineses se lleve a cabo el 16 de junio!

Pero no es la única conexión literaria, el disco cierra con una “Nabokov” llena de reverberación y cuya estructura una vez más nos remonta a los viejos y mejores tiempo de la banda de Black Francis y compañía, unos Pixies amados por nosotros y por Fontaines D. C.

El grupo recurre también a la jerga irlandesa para el título, que vendría siendo algo así como: ¡a la mierda todo!, aunque signifique en verdad “la maldición del ciervo”, cuyo destino es acabar jodido ante el cazador.

Casi me quedo como un dato al calce de que la crítica ha encontrado un vínculo con The Cure en el exitoso sencillo “I Love You”, Skynty Fia me parece un álbum notable -con sus 10 cortes- y la consolidación artística más allá del “hype” -esperemos a ver la reacción del gran público-. ¿Cómo tomaran que “The Couple Across The Road” sea una pieza sólo con el acordeón de Grian Chatten?

¡Los Fighting Irish están más cabrones que nunca y dispuestos a librar cualquier batalla requerida!

