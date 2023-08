Colleen Green: Más cool imposible

De tiempo en tiempo aparece alguien para recordarnos que una guitarra eléctrica con distorsión puede ser algo más que el cliché del rock. Colleen Green combina los elementos de la cultura rock de toda la vida pero con una originalidad y frescura que la han mantenido durante diez años como un referente del indie de su país. Cool es su más reciente álbum, un compendio de canciones pop que combinan perfectamente con unos jeans, chamarra de piel y gafas de sol, más cool que eso, imposible.

¿Cómo desarrollaste tu sonido? ¿Cómo decidiste que serías únicamente tú sin una banda detrás?

Cuando me mudé a Los Ángeles no conocía a nadie, entonces compré una caja de ritmo con la que me la pasaba escribiendo y grabando canciones. Grabé “Milo goes to Compton” durante mi primer mes en esa ciudad, después empecé a dar shows y seguía sin conocer a nadie para tocar, así que decidí seguir yo sola. Me di cuenta de que tocar así era más barato y fácil, pero sobre todo descubrí que tenía mucha onda, así que ya no me tomé la molestia de formar una banda.

¿Consideras tu álbum Cool como un disco conceptual?

Significa un estado de ánimo, una vibra especial. Pero no lo consideraría conceptual.

Tienes una canción, “Highway”. Me recuerda mucho a las películas de David Lynch, ¿cuáles son tus fuentes de inspiración?

Estoy totalmente de acuerdo, Me siento halagada con tu comentario. Me inspiro mucho en observar a la gente, también de la lectura y del cine. Pienso mucho en las relaciones, por eso odio tener un trabajo.

Tu versión de “The future’s so bright I gotta wear shades “ de Timbuk 3 es muy original, ¿qué te gusta de esa canción y de la banda?

Creo que la canción y Timbuk 3 son súper cool, sus canciones están escritas desde una perspectiva muy interesante y sus protagonistas están fuera de lo ordinario. Son gente de Texas, muy inteligente y original de los años 80 cuando Austin todavía era original y especial.

¿Podrías mencionar tres cosas que consideras que no son cool?

El ego, el capitalismo y la deforestación.

*También te puede interesar: Taylor Swift hace historia en Spotify