¿Tocas covers de The Hives? ¡la banda te está buscando!

El fin de semana tuvimos dos presentaciones de los suecos en nuestra ciudad, por un lado The Hives se presentaron ante miles en el festival Corona Capital y el sábado algunos pocos tuvimos la oportunidad de verlos en un show íntimo en la House of Vans, pero de vuelta al ruedo los creadores de “Hate to Say I Told You So” han lanzado una convocatoria para crear franquicias con bandas de covers a lo largo y ancho del planeta.

“Imagina un mundo donde The Hives estén tocando en todas las ciudades todo el tiempo. Ese es un mundo en el que queremos vivir” comentaron los suecos en un post en redes sociales, agregando: “Hemos llegado a un punto en el que The Hives ya no pueden satisfacer la demanda de conciertos por parte de su público. Aquí es donde entras tú. Ayúdanos a crear un mundo donde The Hives estén tocando en cada ciudad, todo el tiempo. Hagamos negocios juntos y rock ‘n’ roll”.

Suena maravilloso el modelo de negocio que proponen, mencionan que luego de recibir diariamente una infinidad de mensajes de que los Hives visiten “X” o “Y” ciudad y de sufrir tanto desgaste viajando y tocando a diario sin poder atender por completo la demanda de sus fans, en un ir y venir han encontrado una solución “elegante” y esta es desarrollar un modelo de franquicia en la que haya una banda The Hives en todas las ciudades posibles tocando todos los días ¿suena loco! pero quizá sea el primer paso a un modelo que puedan replicar otras bandas franquicia (coff coff ¡Kiss! coff).

Veamos como evoluciona este modelo de negocios que de bote pronto puede sonar a una gran solución, pero viendo más allá a la larga ¿será que la gente se canse de ver a una banda The Hives local en todas las ciudades? ¿vale la pena tener a unos The Hives tocando diario? De momento no tengo respuestas pero que gran golpe acaban de asestar.

¿Dónde puedo aplicar para ser parte de la franquicia de The Hives?

Si eres músico y estás interesado en este link puedes ver todos los detalles para audicionar si quieres ser parte del ejercito de The Hives como representante local en tu ciudad.

Fotos por: Flama