Venas Rotas armó la fiesta punketera por su cumple

La tienda de discos celebró, a lo largo de dos noches, cinco años de ser un punto de encuentro contracultural en la CDMX, con la segunda edición del festival Drenajes Profundos, sentando que todos los actos presentes radican en el subterráneo musical nacional. Venas Rotas: un punto de encuentro e intercambio musical, un pequeño sello discográfico que poco a poco edita material de bandas nacionales, especialmente de punk.

FOT:: @calavera_disparando

Las noches del sábado 24 y domingo 25 de junio, amantes de la música en general se dieron cita en La Mezcalli, otro santuario de las escenas subterráneas e independientes de nuestra urbe y su periferia, albergando a una docena de actos con atracciones estelares a Los Monjo y Flores y Fuego, de Guadalajara; y Desorden Público (nada tiene qué ver con el combo venezolano de ska).

La sesión de junio 24 dio inicio con Nnux, proyecto de Ana López Reyes, compositora y pianista que se centra en una experimentación electrónica y vanguardista poco común en nuestro país, en la que sus estructuras retan todo tipo de alineación musical establecida. El siguiente acto en la lista fue Howless, un jovencísimo conjunto con tendencias shoegaze y dream pop con destellos de una buena dosis de energía post adolescente. Ojo acá: el cuarteto se queda a mitad de camino debido a que la mayor parte de sus letras están en inglés, restando identidad y sin dejar que lo más interesante de su propuesta (el discurso) le centre en el mapa.

El centro de la celebración llegó el turno de Man in Motion, dúo experimental de altísima calidad interpretativa gracias a los dotes vocales de Sarmen Almond, su cantante. Dando continuidad al itinerario, Sunset Images fue el siguiente. Este trío hizo gala de su dominio del ruido y su visión distópica del universo que habitamos, envolviéndonos con capas y capas de guitarrazos filosos. Los platos fuertes de la noche: el trío femenino Soga, al que componen tres caras familiares de la escena nacional, dejando más que listos a los asistentes para el acto estelar: ¡finalmente desde Guadalajara, Los Monjo!

Uno de los conjuntos punk más queridos en nuestro país y España, quien ofreció uno de los mejores shows en el circuito independiente en lo que va del año. El detallazo de la noche: la participación de Tucho, cantante original del grupo familiar el cual está integrado por puros carnales y un primo, propiciando que más de uno perdiera la cabeza y hasta la playera en el pogo. En definitiva, lo mejor de la noche y posiblemente de la jornada entera.

El segundo asalto arrancó con amenaza de lluvia y la noticia de que Magisterio no se presentaría. El domingo tuvo un desarrollo mucho más tranquilo en todo sentido, pero ese no fue motivo para no pasarla bien. Sarasamsara se encargó de dar el banderazo de salida ante un público perceptivo. El de Torso Corso, segundo a bordo, fue un acto lleno de canciones experimentales dentro de una vena de free jazz, noise, avant garde rock, y la no wave neoyorkina. A destacar el alto nivel de ejecución de sus integrantes.

Cual deidad femenina seductora, Niña Diablo, otro conjunto de la CDMX, tomó el escenario para hacer gala de su sonido, emparentado directamente con el movimiento riot grrrl, el punk y la expansión sónica de los sentidos. Entre sus filas se encuentra el experimentado guitarrista Pablo Valero, quien militó en Santa Sabina. Satón, el próximo grupo en el cartel, llegó desde Satélite y atrajo a un mayor número de gente gracias a lo potente de su actuación en vivo, que va desde el stoner, hasta el drone doom y el metal experimental, disipando cualquier duda respecto a su amor por los riffs pesados y las baterías frenéticas.

Lo mejor de la noche estaba por llegar. El plato fuerte fue la banda tapatía Flores y Fuego, liderados por Meli Díaz, logrando reunir a un montón de aficionados al hard core, incluidos miembros de Annapura, Kill Aniston, Los Viejos y Hummersqueal. La banda tocó temas de su álbum debut, Altar (Pirates Press Records, 2023), perfilándose como la gran promesa de exportación internacional.

Cerrando la jornada organizada por Víctor García Zapata (fundador de Venas Rotas y curador del festival), llegó la banda Desorden Público, quienes con su “punk de la montaña”, terminaron con una festividad qué celebra la independencia de las bandas y aún más la idea de que en la actualidad el DIY es la mayor enmienda de los exponentes que participaron en el festival. Larga vida a todas las tiendas de discos del país, en especial a las capitalinas que hacen siempre grandes esfuerzos por mantener sus catálogos actualizados y ser las alternativas para descubrir mucha música vieja y nueva. Esperamos con ansia la fiesta del próximo año.