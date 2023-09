Galen & Paul: La frescura vintage

Galen Ayers solía estar cerca cuando su padre, el ex Soft Machine, Kevin Ayers, grabó algunos de sus discos memorables como solista; Paul Simonon, quien fuera bajista de The Clash, pensaba que en ese mundo del rock progresivo “había muchos acordes”. Ambos se encontraron durante la pandemia en Mallorca, España, donde Galen suele pasar largas temporadas; Simonon había ido allí a pintar, aunque no olvidó llevar su guitarra. De esa colaboración surgió el álbum Can we do tomorrow another day?

FOT:: Stars Redmond

Así fue que los dos buscaron y encontraron un terreno medio. “Disfrutaste los primeros discos de Syd Barrett que te puse”, le dijo ella, y Simonon contestó: “Eran interesantes, como las canciones de tu papá”. Can we do tomorrow another day? tiene un sabor mediterráneo que arranca con “Lonely town”, tema de la cual también se desprende un olor vintage (“I’ve never had a good time… in Paris” suena a tema de comedia musical de los años treinta del siglo pasado). Algunas de las canciones están cantadas en español, como “Hacia arriba”, con su aire de frescura, espontaneidad e inocencia irrepetible. Mientras, “No es necesario” es una balada lacrimógena.

Hay composiciones con un espíritu lúdico e imperfectas (en “It’s another night” la voz de Simonon dista de ser hermosa, pero el susurro de fondo que le hace Galen es sencillamente bestial) y cuando ambos cantan hay un encanto de bon vivant —heredado de Ayers padre sin duda. Galen & Paul visitan tangencialmente el reggae (“A sea shanty”; “Esmeralda” está más cercana a un recitado que a la canción), echan mano de una parca instrumentación (“The lighthouse waltz” es un buen ejemplo), pero cuando incluyen algún instrumento extra como la trompeta siempre eligen el momento adecuado.

Galen & Paul / Can we do tomorrow another day?

De modo que contamos esta vez con diez canciones que sin pensarlo crecen a cada escucha. Se manifiestan así dos artistas comprometidos con retratar su presente creativo, sin atender modas ni tendencias de mercado (no esperábamos menos). Finalmente está aquí un dueto de esos que nunca llegarán al número uno, pero que, a cambio, sin solicitar cosa alguna como recompensa, te acompañará por siempre.

*También te puede interesar: Hay Festival: Reflexiones desde tierras queretanas