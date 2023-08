Slowdive retoma las guitarras y presenta disco

Tras una espera que los fans hallaron cardiaca, Slowdive está de regreso con un nuevo álbum. Su título es Everything is alive y con él la banda inglesa anuncia una gira por Europa y Norteamérica además de una serie de eventos especiales en todo el mundo con el mencionado trabajo como pretexto. Y ojo: México está incluido en los planes.

“Hubo algunos cambios profundos para nosotros”, ha comentado Rachel Goswell sobre el ambiente que rodeó la creación de Everything is alive, dejando ver así que se trata de una obra dedicada precisamente a la madre de Goswell así como al padre de Simon Scott, ambos fallecidos recientemente y cuyo recuerdo es perceptible en los ocho temas que el disco contiene. Piezas que, como Slowdive suele hacer, invitan a irse hasta el fondo de las sensaciones con su armonioso pulso eléctrico.

La propia banda se refiere a Everything is alive como un álbum “electrónico y minimalista” inspirado en la obra de John Cale y al escucha un tema como “The slab” no queda más que darle la razón. A la par, el combo ha anunciado que de la mano de Dead Oceans habrá sesiones de escucha en diferentes partes de Estados Unidos (de Nueva York a Atlanta pasando por Phoenix y Los Angeles), donde los asistentes tendrán una primera escucha de Everything is alive con las bondades de Dolby Atmos® a su favor; mientras, en Londres, con L-Acoustics Creations como aliado, se generará una experiencia de sonido inmersiva.

Everything is alive / Dead Oceans, 2023

Este viernes 1 de septiembre, en la CDMX, tendrá lugar una escucha muy especial de Everything is alive en La Roma Records (Álvaro Obregón 200) a las 17 hrs, la oportunidad ideal para bucear entre los arrecifes que Slowdive lleva años tendiéndonos y que con su nueva entrega discográfica no hace más que refrendar el alcance de su belleza.

*También te puede interesar: Soccer Mommy sorprende con su versión de “Dagger” de Slowdive