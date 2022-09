El Festival inglés End of the road, que este año se llevó a cabo entre el 31 de agosto y el 3 de septiembre, tiene bien ganada la fama de uno de los más imaginativos del planeta y ello se debe, entre otras cosas, a las sesiones secretas y sorpresivas llamadas Best Fit, que en esta ocasión incluyeron a Soccer Mommy.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Aunque nacida en Suiza, Sophie Allison -la chica que encarna a Soccer Mommy– tiene un vínculo muy marcado con la escena musical de Nashville, Tennessee, donde aprendió a tocar, aunque ella no haga propiamente country, sino indie y folk rock.

Precisamente en el pasado Endo of the Road nos dejó en claro de que sus referencias son otras, al escoger a una canción del renacido grupo Slowdive, incluida en su legendario álbum Souvlaki (1993) y que ha sido determinante para las posteriores generaciones de músicos insertos en el mundo del indie.

Al hacer su propia versión de “Dagger”, Soccer Mommy provocó un delicioso diálogo intergeneracional y cerró su intervención con un cover que sencillamente descolocó a propios y extraños.

