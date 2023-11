Dinosaur Jr invita a My Bloody Valentine a colaborar en un cover a The Cure

Que momento para estar vivo, aunque no estuvimos presentes en Londres la noche de ayer, cuando en una de las presentaciones de la residencia de Dinosaur Jr en el club The Garage, la banda liderada por J Mascis invitó a Kevin Shields de My Bloody Valentine a interpretar una canción de The Cure.

Ok, ya sabemos que lustros atrás Dinosaur Jr se apropió de “Just Like Heaven” de The Cure, canción original del álbum Kiss me, Kiss me, Kiss me publicado en 1987, que Robert James Smith dedico a su novia de secundaria y esposa Mary Poole.

En 1989 la canción fue grabada por J Mascis, Murph y Lou para lo que sería un compilado, pero la versión gustó tanto que se lanzó como sencillo sin más disco, esta versión se volvió tan popular que se incluyó posteriormente en reimpresiones en Europa del disco You’re Living All Over Me, original del ‘87.

Nuevamente Kevin Shields colaboró con Dinosaur Jr

Lo que sucedió anoche en Londres no es la primera vez que ocurre, ya que en 2019 el músico de My Bloody Valentine subió al escenario del Rock Camp que dieron los Dino Junior ese año, ahora anoche como parte de estas noches épicas dedicadas a los fans de la banda que inspiró a Kurt Cobain a hacer Nirvana.

En esta ocasión en Londres Kevin Shields, en esta ocasión la colaboración dio vida a tres canciones, que fueron “Tarpit”, el cover a The Cure y “Thorn” de My Bloody Valentine ¡vaya noche, qué maldita envidia!