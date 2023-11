Hugo Quezada ofrecerá conversatorio sobre el arte del ruido

El productor Hugo Quezada ha labrado una historia destacable en la escena nacional gracias a su infatigable labor a favor de la música que arriesga, aquella que no teme perderse en ramajes oscuros con tal de hallar cierta luminosidad. El también músico está por ofrecer una charla el próximo jueves 23 de noviembre en El Rule Comunidad de Saberes, excelsa oportunidad para compartir conocimiento con alguien que ha ido definiendo la personalidad de una suerte de escena cuyo alcance se asoma global.

Por los rumbos de la colonia San Rafael es que se ha desarrollado un imaginario sónico único en el planeta entero. Hablamos de un espacio donde las ideas fluyen a su modo, alentadas por un sujeto que no se reprime a la hora de desamarrarse de prejuicios y caminar hacia donde sea que los compases le lleven. Nos referimos así al estudio de grabación Progreso Nacional y a su dueño, Hugo Quezada, quien creció al norte de la ciudad, en la alcaldía Gustavo A. Madero, justo en la colonia Progreso Nacional y su paisaje industrial.

Reconocido por su impronta en bandas como Robota y Exploded View, Quezada resulta fundamental para entender las propuestas de Dorotheo, Viv & The Sect, Belafonte Sensacional, El Shirota, Sei Still, Mabe Fratti o Diles que no me Maten. Es decir, estamos ante algo importante. El nombre del encuentro a venir: El arte del ruido en la producción musical; la conducción: a cargo de Veisha M Ruiz.

Ya lo sabes. Este jueves 23, a partir de las 18:00 hrs., Hugo Quezada, estará ante el micrófono en El Rule Comunidad de Saberes (a un costado de la torre latinoamericana). La entrada es gratuita, aunque también podrá verse de modo virtual por acá.

