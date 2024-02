Valeria Wolf te invita a escucharla “Una y otra vez”

Su nombre es Valeria Wolf y se trata de una cantautora mexico-estadounidense que viene de Guadalajara. Su andar artístico comenzó con la pandemia, cuando el dio forma al EP Entre las nubes. Todo cambiaría con su mudanza a la Ciudad de México, desde donde continúa haciendo canciones hoy en día.

En su bagaje sonoro se conjuntan pop, indie, algo parecido al soul y rastros de hip hop. Y por allí anda justamente Self, el nuevo paso de Valeria Wolf, un trabajo integrado por diez tracks donde lo mismo se aborda el autosabotaje al que aveces nos sometemos así como la experiencia de besar por vez primera a una mujer. A continuación la misma autora nos habla del disco en cuestión:

“Creo que todo pasa por algo, y el haber escrito este disco fue de las mejores decisiones que he tomado ya que ha sido clave para mi evolución como persona y artista. Escribir lo que estaba sintiendo y poder canalizarlo con la música fue terapéutico, liberador, y me permitió explorar partes de mí que no hubiera podido ver sin esa apertura a sentir lo que es vital a la hora de componer”.

Una buena manera de entrar en el mundo de Valeria Wolf es escuchando este tema: “Una y otra vez”. Dale una oportunidad.

