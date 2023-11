Café Marvin y las lágrimas acumuladas con Lukid

Nuevo álbum del británico Lukid. Tilt, una de las gratas sorpresas del año que acaba, es un disco en forma de IDM inclinado hacía desagües donde la etiqueta sirve de poco y la compostura del baile abre puertas y abandona estancias.

La verdad siempre cae delante, no hay manera de dejarla atrás. Quizás por eso el empeño de algunos de reescribir la historia.

Luke Blair aka Lukid declara haber estado 10 años sin publicar un LP de esta índole. Ahora vomita lo acumulado en forma de llantos sinceros. Enfrenta, cargando la suerte la verdad, la suya claro.

Tilt desde luego rezuma sinceridad. No haber hecho el disco más allá de lo propio y original.

Un concepto IDM que sirve a Lukid para afrontar el dance floor, el chill posterior y la audición canónica. Por momentos estamos ante una obra de música de cámara digital.

Con recovecos psicóticos, altas dosis de melancolía melódica, nada de euforias juveniles y una producción detallista pero concreta a la altura de pocos en estos tiempos. Se da el lujo de huir del lo fi y lograr sonar fantasmagórico y lejano.

Lukid publicó cuatro LPs, Onandon en el 2007 Foma del 2009, Chord del 2010 y Lonely At The Top del 2022. Creó su propio label, Glum, dondea bucea en lo no visitado del techno. Todo tras ser descubierto por Actress.

