Squid: un monolito rocoso y virtuoso que es vanguardia

Los monolitos siempre resultan objetos monumentales intrigantes… rara vez sabemos de cierto su origen o función, pero siempre ofrecen una belleza serena e imperecedera; con su segundo álbum, Squid, la banda de Brighton ha fabricado uno más, desde la perspectiva musical, que resulta fascinante y lleno de interrogantes.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Desde ya debemos tener en cuenta a O Monolith (Warp, 2023) como uno de los álbumes más importantes del año, uno que nos hace volver a pensar en la vanguardia, ese punto de encuentro entre el rock más elusivo, el free jazz y el ruidismo -cada corte hace una mezcla distinta con los mismos elementos.

“Swing (In A Dream)” es una canción que representa muy bien todo lo que es el álbum y presenta pasajes de distinta naturaleza que logran imbricarse; algo tienen que nos hacen pensar en Battles cuando estallan y en Portico Quartet cuando atraviesan momentos más etéreos.

O Monolith fue concebido como un conjunto de temas instrumentales, pero Ollie Judge, quien aporta principalmente las letras, superó ese tan temido bloqueo creativo y se soltó con ese flujo de retrofuturismo al que aborda con mucho humor y que le provoco recurrir luego a los vocoders, tal como ocurre en “Siphon Song”.

En total 8 canciones que tienen en “After The Flash” otra de sus mejores bazas y que suma la voz de Martha Skye Murphy; Squid probaron una mayor diversidad estética para el sucesor de Bright Green Field (2021) y les resultó muy afortunado ese amor al Cut & Paste sonoro que en cuanto a temáticas puede repasar la cacería de brujas en siglos pasado, tal como ocurre en “Devil´s Den” (que nos puede tirar del sillón al momento que sube).

Rocoso y virtuoso a partes iguales O Monolith consolida la carrera de Squid y reivindica esa capacidad de abstracción de ideas y estructuras musicales, que rematan en un corte final tan delirante como “If You Had Seen The Bull’s Swimming Attemps You Would Have Stayed Away”.

Squid son impredecibles, aventureros sonoros y exploradores del laberinto artístico; una banda que se pone entre los más visionarios pensadores del arte del futuro.

