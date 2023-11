Black Marble en México: Bailable melancolía

Vaya que valieron la pena los años de espera para poder ver a Black Marble en México.A más de una década haber iniciado el proyecto, Chris Stewart ha consolidado un sonido único y personal (sobre todo en ese tono de voz tan especial), algo nada sencillo en este tsunami de bandas que apelan a un revival de los sonidos synth pop/post punk. “Nosotros hacemos esta música porque es la que mejor refleja la sensación de vivir en pequeños espacios dentro de una gran ciudad. El formato de sintetizadores y cajas de ritmo se ajusta muy bien cuando vives en un pequeño departamento”, llegó a decir el propio Stewart. Con toda razón.

FOT:: Óscar Villanueva / @theozcorp

Un poco después de las nueve treinta de la noche, el ahora trío con base en Los Ángeles abriría con la poderosa “Pretender”, la cual estableció el tono de toda la noche: esa combinación de melancolía y beats bailables. Continuaría su versión a un clásico de Wire, la enigmática “In Manchester” y, tras sortear algunos problemas de sonido, Stewart y compañía ya no bajarían el nivel de conexión con el público que coreó y bailó cada uno de los temas que desfilaron sobre el escenario del venue Foro La Paz, al sur de la Ciudad de México. Canciones como “Bodies”, “Private show” “A great design” y “Ship to shore” fueron sonando para dejar el turno del encore a la entrañable “My iron lung”, con la cual dejaron a los asistentes con la promesa de una próxima visita.

Importante sin duda poder haber visto a uno de los iniciadores del revival synth pop/post punk a nivel mundial, dejando clara muestra de que para consolidar un sonido y una carrera hay que alejarse de obviedades y clichés. Con todo esto como marco, esperemos que Black Marble vuelva pronto.

*También te puede interesar: Glasser: “El Arte es una cuestión de expresión, no de negocios”