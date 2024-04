Emilia, Pardo y Bazán: indie que promete fiesta, tragos y quiebres amorosos

Si consiguiéramos elaborar un imaginario coctel sonoro con partes de Los Fresones Rebeldes y agregados de Los Punsetes y Los Nikis solamente tendríamos que rematar la mezcla con ese sentido del humor tan hijo de puta de Nacho Vegas para que el resultado fuera Emilia, Pardo y Bazán, una banda a la que tenemos que agradecer en todo lo que cabe el placer que trae consigo su segundo álbum La fiesta que me prometiste.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Una vez más tenemos que celebrar con ellos la manera en que parafrasean en su nombre a una escritora que logró abrir brecha para las mujeres en el mundo literario e intelectual; Emilia Pardo Bazán vivió entre 1851 y 1921 en una España de cambio de siglo y su figura es ahora reivindicada por un grupo de rock procedente de Castilla- La Mancha.

Y es que debemos subrayar que La fiesta que me prometiste es un álbum que con extraordinaria facilidad se deja escuchar de principio a fin… de “Electrodomésticos” a “No es que no quiera despertar”, pero en el medio por lo menos hay tres o cuatro canciones destacadísimas que hacen que dejarlo correr sea una gozada.

Y una de ellas es la guitarrera “Nube Kinton”, que clama por “canciones tristes” y la fiesta mencionada en el título del disco… aquí ya tenemos a raudales el enorme sentido melódico que eleva el nivel cualitativo de Emilia, Pardo y Bazán y que será una constante a lo largo de toda esta entrega. Luego seguimos con el amor de clase obrera y distancias cortas que se reduce a “Treinta metros”; se trata de una pieza en la que brilla el sintetizador y que es ideal para armar una fiestota: “El mundo sigue siendo un sitio raro/ sólo tu boca es un lugar seguro”.

Para luego bajar la velocidad y caer en el universo estético del tipo Nacho Vegas en una agridulce “De rodillas”, en la que el protagonista se postra en el suelo para pedir una nueva oportunidad, tan sólo para terminar viendo bailar a su ex con otro tipo mientras suena su canción favorita -¡la crueldad de la vida!-.

Entonces toca turno a “Preocúpate mañana”, que es una de las fortalezas del álbum, dada su búsqueda rítmica -más latina- que se junta con esa genial manera de entender las melodías más la manera en que se combinan una voz de mujer con la de un hombre -un distintivo de la entrega-; he aquí un himno que convoca a desmadrarnos en viernes y más tarde pensar en lo que vendrá.

Y lo bueno no termina, porque “No merece la pena” mantiene el listón en todo lo alto e inyecta mucho sentido del humor al asunto amoroso mientras que musicalmente nos hace acordar de lo que hacían The Pains of Being Pure at Heart y que termina con todos los amplificadores sonando a tope para soltar con total desparpajo: “No merece la pena que me vuelvas a besar/ ya hay bastante gente triste en este bar”… y además consiguen referirse a “un polvo de autoficción”.

Para rematar tenemos que acudir a “Qatar 2022”, que habla de una relación terminada y en la que la chica se regresa a vivir a Buenos Aires, dejando tirada a la contraparte con un gusto adquirido por los partidos de futbol; aquí logran una gran canción para cantar en las gradas y siendo parte de una hinchada más que entusiasmada; amor, futbol e indie, tremenda triada.

Emilia Pardo y Bazán prometen una fiesta… y proporcionan una muy buena; con suficiente desmadre y costumbrismo… con muchos tragos y quiebres amorosos. Ellos saben cómo sacarle sangre a las piedras de lo cotidiano… ¡El indie rock explotando con todo y proporcionando plenitud por doquier!

