Los Punsetes confrontan a su ciudad en “Madrid Me Ataca”

Cada quien tiene derecho a decir de su ciudad lo que le dé la gana… y así lo han hecho Los Punsetes, un grupo que se caracteriza por su ácido sentido del humor, por la manera en que sueltan verdades como templos y por reverenciar el guitarreo más ponchado y punzante. Ahora decidieron acometer sobre la capital española, ciudad en la que residen.

TXT:: Juan Carlos Hidalgo

Es así que sueltan: “Madrid me insulta/Madrid me ataca/Madrid me tira al suelo/y luego me remata”, como parte de “Madrid me ataca”, una canción que le da la vuelta al nombre de una publicación de los años de la movida y que luego se convirtiera en una frase de la cultura callejera: Madrid me mata.

Se trata de una canción destinada a seducir a todos aquellos que tengan una relación afectiva con una ciudad que es muy famosa por su vida nocturna y los bares. “Madrid me ataca” será parte de un nuevo EP que han preparado Los Punsetes como sucesor de su álbum AFDTRQHOT, que apareció apenas el año pasado.

Una vez más han encargado la grabación y mezcla a Sergio Pérez (miembro de SVPER), alguien quien entiende a la perfección lo que pretende el quinteto conformado por Ariadna, Anntona, Jorge, Luis y Chema.

“Madrid Me Ataca” posee esa carga de ruido y melodía tan característica de Los Punsetes que les sirve para cronicar los problemas que atañen a esta gran ciudad, que pasan por los atascos de tráfico, una inmensa muchedumbre circulando en metro y otras formas de transporte y en general una sensación de incomodidad que se alterna con una amor profundo -¡Así las cosas!-.

El siguiente EP se conformará por 4 temas y está anunciado para llegar el próximo 24 de mayo, mientras tanto Los Punsetes dan cuenta de que se hayan en plena forma.

También te puede interesar: Cabaret de Galaxias #44: ‘Quemarás’ las ‘Fuentes de Ortiz’ derramando una ‘Ultralágrima’