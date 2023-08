El Sonido del Miedo por Carlos Edelmiro

We were working secretly for the military…They told us all they wanted was a sound that could kill someone from a distance

Kate Bush, Experiment IV

Una fuerza que no había sentido antes me golpea la cara durante un concierto de Dub. Aire compactado, cachetes aplastados. Presión sonora creada por los altos decibeles del concierto. Posiblemente, la fuerza sonora más potente a la que he estado expuesto.

TXT: CARLOS EDELMIRO

Lejos de la percepción auditiva, hay sonoridades que no buscan transmitir un mensaje y sobre las cuales se podría decir que son potencia pura. Los sonidos con los que convivimos se miden por la cantidad de presión que generan en el aire. Esta presión es producida por el choque entre moléculas que crea una fuerza capaz de mover, hacer levitar o explotar objetos. Dagas frecuenciales. rafagas sonoras, sonidos mortiferos.

Antecedentes

Como se observa en la tabla que se muestra a continuación, a 120 dB comienza el umbral del dolor; exponerse a esa cantidad de presión sonora o a una mayor puede causar daños irreversibles en el aparato auditivo e, incluso, ser letal.

La cantidad de presión sonora es medida en Decibeles de presión sonora (dB SPL)

Fuente: research gate

En el texto «Anacrusa cósmica», comento acerca de la radiación de fondo de microondas, el sonido remanente del Big Bang, «el suspiro fosilizado del comienzo», como diría Marcia Bartusiak. En ese texto, propongo que todo se crea a partir de un choque, apuntando al carácter violento de la naturaleza, alejado de la moral humana ―desde hace tiempo he pensado que si el cosmos pudiera comunicarse con nosotros, emplearía otra palabra distinta a «violencia», probablemente una palabra desconocida para el ser humano―.

«Todo se crea a través de un choque», el sonido no se escapa. Finalmente, para que el sonido exista de forma física, es necesario un medio elástico en el cual pueda ocurrir el choque entre las moléculas.

Ondas letales

Frecuencias mortíferas

Espías a la escucha

Altos decibeles

El volumen de un sonido está determinado por la amplitud de las ondas en comparación con la presión del aire ambiente. Un sonido de 194 dB tiene una presión de 101.325 kPa, que es la misma presión del aire a nivel del mar; por lo tanto, un sonido que sobrepase ese umbral comenzaría a crear huecos en el aire y sería más cercano a una onda expansiva que a una onda sonora. Las ondas expansivas se caracterizan por crear presión extrema y aumento de temperatura, pueden ser provocadas por explosión de volcanes, bombas, aviones supersónicos o supernovas atravesadas por cuerpos en movimiento, digamos, cosas peligrosas.

Estridencia natural

Uno de los hitos más mencionados cuando se habla de altos decibeles es la explosión del volcán Krakatoa en 1883. Según dicen, mató a más de 36000 personas sólo con su onda expansiva. Es, posiblemente, uno de los eventos más ruidosos jamás ocurrido en la Tierra, aproximándose a 310 dB.

27th May 1883: Clouds pouring from the volcano on Krakatoa (aka Krakatau or Rakata) in south western Indonesia during the early stages of the eruption which eventually destroyed most of the island. Royal Society Report on Krakatoa Eruption – pub. 1888 Lithograph – Parker & Coward. (Photo by: Pictures From History/Universal Images Group via Getty Images)

Cachalote cerca de las islas Azores, Portugal. | Fuente: Getty Images





Los clics que producen los cachalotes son considerados el sonido más fuerte producido por un animal (conocido), alcanzando aproximadamente 236 dB. El periodista científico James Nestor, comentó en una charla que mientras buceaban con cachalotes un colega suyo recibió un clic en su brazo, dejándolo paralizado por alrededor de 4 horas.

Los decibeles son logarítmicos, esto quiere decir que 20 dB no es dos veces el poder de 10 dB, sino que es 10 veces más potente. Por tanto, 1100 dB son 10109 más fuertes que 10 dB, en otras palabras, esta fórmula que no sé ni cómo pronunciar:

1100 dB son:

10 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

más potentes que 10 dB.

El fisico Jeff Steinhauer, basándose en la radiacion de Hawking, hizo experimentos para medir la temperatura de un agujero negro sónico fabricado en laboratorio, el cual atrapa el sonido en lugar de la luz. Ya dijimos que a 194 dB la onda sonora se transforma en expansiva, a 200 dB la presión de aire sería tan fuerte como la presión de un tanque de buceo perforado multiplicado por 4; exponerse a esa cantidad de decibeles haría que los pulmones exploten. Pues existe una teoria que dice que si se produjera un sonido de 1100 dB, se generaría la suficiente gravedad para crear un agujero negro más grande que el universo concocido, por lo que nuestra existencia se desintegraría al instante. Así que mucho entusiasmo no me genera la investigación de Steinhauer.

La gran implosión universal

El DeBig Bangnaiser

https://oceanservice.noaa.gov/facts/bloop.mp3

En 1997, los hidrófonos del NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) detectaron un sonido en el océano Pacifico con una fuente ubicada a 5000 kilómetros de distancia de los sensores. El sonido fue lo suficientemente fuerte para ser escuchado por múltiples sensores en un perímetro de 3000 km. En un principio se pensó que podía ser actividad militar o un animal desconocido. El PMEL’s Acoustics Program es un organismo que se encarga de medir y registrar fuentes sonoras geofísicas, biológicas, meteorológicas, criogénicas y antropogénicas en todo el océano global. En 2005, a través de capturas sonoras en la Antártida, este organismo desenmascaró a The bloop, el extraño sonido había sido causado por un terremoto de hielo, provocado cuando un iceberg se agrieta y desprende de un glaciar antártico.

El fantasma infrasónico, el sonido del miedo

Aunque el tema de las psicofonías me gusta, los fantasmas de los que hablaré no intentan comunicarse con nosotros a través de aparatos electrónicos y más bien son ***SPOILER ALERT*** sonidos que modifican nuestra percepción.

A principios de 1980, el investigador Vic Tandy fue advertido de que su laboratorio estaba embrujado. Una noche, mientras trabajaba en solitario en el laboratorio, tuvo la sensación de que alguien lo observaba y sintió una presión en el pecho que le dificultaba respirar, después, por el rabillo del ojo, vio una forma gris que parecía acercarse, pero cuando volteó para verla de frente, desapareció. Según un texto de la universidad de Edimburgo, al día siguiente, Tandy, que era un ávido esgrimista, llevó su espada al laboratorio para repararla. Al fijarla a un tornillo en el banco, ¡la punta empezó a vibrar frenéticamente!

Un shout-out para Tandy hasta el cielo por haber tenido el temple de no salir corriendo. Tras reflexionar acerca de posibles explicaciones lógicas para el fenómeno, descubrió que un sistema de ventiladores recién instalados estaban generando un sonido infrasónico, específicamente, 19 Hz, la frecuencia de resonancia de la espada; eso explicaba la vibración, pero ¿qué pasaba con la entidad gris y la dificultad para respirar?

Aunque es sabido que algunos sonidos infrasónicos causan reacciones adversas en animales y humanos, es un campo aún inexplorado. Lo que sí se sabe es que 19 Hz se acerca a la frecuencia resonante de gran parte del cuerpo: la visión de la aparición fue creada debido a la vibración ocular que causaba el infrasonido. Esa misma frecuencia explicaría la presión en el pecho.

Así que ya saben, antes de salir huyendo ante un evento sobrenatural, volteen a ver su analizador de espectro de confianza en busca de los 19Hz.

