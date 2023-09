SYML: “El pop te acepta tal como eres”

Buscándole nuevos bríos a su carrera, Brian Fennel, conocido artísticamente como SYML, presenta The day my father died (Nettwerk Music Group, 2023), trabajo intimista en el que apuesta por todo y nada a la vez, cimentando un marco enorme en el que las limitaciones artísticas brillan por su ausencia. Desde su pasado musical, como parte de la banda Barcelona, se ha asomado como compositor e instrumentista dentro de muchas corrientes, desde el pop, hasta el folk (prueba de ello su más reciente colaboración al lado de Lana del Rey para su disco That there’s a tunnel under ocean blvd) (Interscope/Polydor, 2023), así que charlamos con él.

The day my father died es un álbum de duración extensa que resulta llamativo por lo íntimo y personal de su contenido. En él abordas el tema de la muerte frontalmente.

Lo de la duración obedece a que todos lo discos que escuché de chico incluían un montón de canciones, hablo incluso de álbumes dobles. Jamás pensé en concretar un número determinado de canciones, simplemente se dio así durante el periodo de composición. Siempre es un reto ser honesto al componer, porque buscas que todo suene bien y agradar a la gente, lograr ese balance es complicado porque primero tienes que serte fiel a ti mismo al compartir sentimientos tan íntimos; pérdidas que afectan a la familia. Pero al mismo tiempo fue bastante saludable y liberador.

The day my father died / Nettwerk Music Group, 2023

“Laughing at the storm” define y resume bastante bien el tono del disco.

¡Hombre, eso es correcto, pero también es todo un rollo! Se siente como algo muy desértico. En sí tiene distitnos tipos de melodías y me recuerda mucho a lo que crecí escuchando. La canción pasó por distintos periodos durante la creación del álbum y es uno de los temas con los que más me divierto en vivo. Tiene todos los elementos justos en los lugares correctos.

¿Cómo se dio la inclusión de Guy Garvey, cantante de Elbow, en “Lost myself”?

¡Soy fan de todos mis invitados! Con Guy se dio así, como un chavito que se acerca a su ídolo; le hablé de cuánto me gusta lo que hace y le pedí por favor que tocara en mi canción. ¡Y dijo que sí! Soy un gran admirador de Elbow. Nos conocimos hace años en un festival, le llamé después de la pandemia y le pregunté si me recordaba y me respondió que sí y de ahí se dio todo. Lo esencial es conectar con las canciones, eso te pone en otro nivel artístico, creo que eso es lo que sucedió con todos mis invitados, conectaron con lo que hago.

Háblame del trabajo de Phil EK como productor en tu disco. Él es conocido por su labor con Modest Mouse, The Shins, Pretty Girls Make Graves, Father John Misty, Mudhoney, Built to Spill y Band of Horses.

Él también es una leyenda. Trabajar con alguien así no es propiamente intimidante, pero genera una gran expectativa. Con él fue como una relación de pareja en el sentido de que la interacción cambió conforme transcurrió el tiempo y terminamos tomándonos mucho afecto. Desarrollamos una especie de comunicación en la que, al final, las decisiones se tomaban de forma orgánica. Cuando juntas a dos personas con personalidades y opiniones fuertes es complicado alcanzar ciertos objetivos, pero acordamos que la mejor forma de conseguirlo era abriéndonos, siendo honestos. Todo un reto.

Hablando de esto, durante los procesos de concepción y producción, desde tu óptica, ¿qué te indica si una canción es lo suficientemente buena como para quedar en un álbum?

Creo que si la canción se labra un camino, destaca por sí misma y no trata de ser algo que no es, tiene un potencial enorme para convertirse en algo grande. En mi caso, casi siempre trabajo distintas versiones de mis temas; en algunos casos es más fácil y rápido, en otros no. Lo comparo con cocinar, si utilizas algún ingrediente en demasía, se arruina todo. Honestamente creo que sólo el tiempo puede decirnos si una canción es buena o no.

Acabas de lanzar “My best self” colaboración con Elsa y Elmar. Me atrevo a sentenciar que las barreras de lenguaje y culturales quedan en segundo plano gracias a la unificación de sensibilidades pop bilaterales, derivando en una especie de neo folk.

Estaba en mi auto escuchando las distintas versiones que hice de la canción, se sentían melosas, bastante incómodas. Y fue justo en ese periodo cuando descubrí la música de Elsa y Elmar. Nos contactamos y les encantó la canción porque aborda temas de identidad, de lo que nos hace únicos y de cómo aprender a amarnos, porque al final del día solo nos tenemos a nosotros mismos. Creo que el pop te da la libertad de aprender a no tomarte tan en serio y a aceptarte como eres, así las canciones alcanzan un significado mayúsculo.

También colaboraste con Lana Del Rey en la canción “Paris, Texas”, que forma parte de su álbum de estudio más reciente. ¿Te sentiste intimidado al trabajar con uno de los referentes más importantes del pop en la actualidad?

Bueno, si de más joven hubiera sabido que en algún momento de mi vida colaboraría con ella mi existencia habría sido diferente. Por otro lado te das cuenta de que todos somos humanos. Lana es increíblememente encantadora y su música es buenísima. Tocamos juntos hace unas semanas en Londres, fue genial, lo hicimos dentro del marco de un festival enorme, en el que las bandas tocan todos sus hits y hacen shows estandarizados; en su caso no fue así, se tomó las cosas con calma, haciendo un set mucho más balanceado y apegado al tipo de pop que disfruto más. En ese sentido, ella está reforzando lo que es más importante en la industria musical, que es mostrarse como uno es y sentirte seguro de ello.

