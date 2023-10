The Rolling Stones: La fe animal incombustible

Tuvieron que pasar casi veinte años para que lo que resta de los Rolling Stones entrase al estudio de grabación con tal de darle forma a un álbum. Hackney diamonds. El primer disco que la banda delinea sin su baterista, Charlie Watts; el segundo que el combo lanza en este Siglo. Prueba de aferre. Una docena de canciones donde Mick Jagger, Keith Richards y Ron Wood se manifiestan electrificados. Vivos. Se sabe así que ninguna banda de rock & roll llegará más lejos que ellos, en lo absoluto. Podemos irlo diciendo, y también deberíamos sentirnos afortunados por estar en el mismo plano que el trío, atestiguando su nuevo movimiento.

Hace más de sesenta años que Richards y Jagger se juntaron para hacer música. Jamás imaginaron un futuro tan distante. Es decir, nunca pensaron que encarnarían este presente; plagados de arrugas pero todavía sacando la lengua, un tanto encorvados aunque inventando nuevas tonadas. Todo mientras The Beatles, sus rivales más cercanos cuando el mundo parecía tener arreglo, recurren a la IA para resucitar. Saber que los Rolling Stones andan por ahí, editando discos y yendo de gira, tocando “(I can´t get no) Satisfaction”, hace este mundo un poco mejor. ¿O no es así? Tener eso claro anima, saca un sonrisa en horas duras, ofrece esperanza cuando ronda el desmayo. Fe animal se llama el asunto. Contar con la certeza de que mañana saldrá de nuevo el sol, confiar en que los Stones rolarán por allí, con esa canción que nos gusta.

Con todo esto detrás, ¿no deberíamos abordar el nuevo álbum de los ingleses bajo otros parámetros? Es decir, claro, es importante apuntar que las guitarras de Richards & Wood siguen embonando perfectamente con la voz de Mick, que el viejo sello de casa permanece intacto (rock a la rolling, se le llamó por décadas en las ondas radiales mexicanas) y que hay al menos tres grandes hits potenciales en la obra (“Mess it up” luce impecable, por ejemplo). Sí, también hay que contar que Watts revive en un track, y que ese viejo camarada llamado Bill Wyman también se integra a la banda, al igual que Lady Gaga, Stevie Wonder, Elton John y Paul McCartney. Naturalmente se debe hablar de la atinada producción a cargo de Andrew Watt, responsable del sonido de gente como Post Malone, Dua Lipa y Miley Cirus.

Detalles todos valiosos a la hora de reseñar un disco. Aunque casi una bagatela al momento de referirse específicamente al que acá nos tiene. Porque por enésima ocasión sus autores nos orillan a pensar en otras cosas, cosas urgentes en verdad. Como que ésta podría ser la última vez que nos ofrezcan algo nuevo en la vida, y por esto meditar cuánto tiempo le queda a uno por acá. O sea, ¿hasta dónde va a dar de sí nuestro rocanrol? Todo mientras nos quedamos tiesos, admirando a los Stones tanto por su sobrehumana condición como por su ansia incombustible. Mejor habría que subrayar que estamos ante un puñado de sobrevivientes, con todo lo que ello implica, y, ya si sobra espacio, acaso resaltar que Hackney diamonds concluye con un tema titulado “Rolling Stone blues”, una melodía vetusta y canalla que habla de aquel que nace para ser una bala perdida (da escalofríos escucharla, ¿será la canción final de esta pandilla?).

En otros espacios se calificará a Hackney diamonds. Se le colgarán estrellas o algún número para así denominar su rango echando mano de hartos datos o, penosamente, jugándole al estricto (saludos Pitchfork). Aquí no va a pasar eso. Simplemente debido a que estamos ante los Rolling Stones. Eso, frente a lo que resta de ellos, que es bastante. Mucho más de lo que cualquiera de nosotros soñaría alcanzar jamás.

