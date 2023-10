The Beatles lanzarán su última canción: “Now and then”

Tal como se lee. “Now and then” es el título de la que se venido llamando “la última canción de The Beatles”. Los avances tecnológicos permiten el milagro de unir de nueva cuenta a John Lennon, George Harrison, Paul Mccartney y Ringo Starr. El tema, esperado por muchos al tratarse del último suspiro musical que los de Liverpool expelen, será escuchado por todo el mundo el próximo 2 de noviembre (2 p.m. GMT / 10 a.m. EDT / 7 a.m. PDT). Pero, ¿cómo fue que llegamos a esto?

La canción fue escrita e interpretada por John Lennon a inicios de los años setenta para ser desarrollada y trabajada a mediados de los noventa por Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Aunque finalmente sería retomada por Paul y Ringo más de cuatro décadas después de que Lennon grabase el demo de la misma, con voz y piano, en Nueva York. Y es que debemos recordar que fue en 1994 que Yoko Ono le entregaría dicha cinta a Paul, George y Ringo con otros demos de John (“Free as a bird” y “Real love“), todo con tal de que estos formaran parte de The Beatles Anthology, con Jeff Lynne como productor. Sin embargo “Now and then” fue archivada entonces, las limitaciones técnicas de la época impedían que el demo de John fuese util para ser aprovechado por el el resto de The Beatles.

¿Juntos de nuevo?

Sería Peter Jackson quien, tras darle forma a la maratónica docuserie The Beatles: Get back, consiguiría dotar de claridad la interpretación vocal original de Lennon, separándola del piano. Así, el par de sobrevivientes de The Beatles, Paul y Ringo (tocando piano, guitarra, bajo, batería y haciendo coros), completarían el tema usando unas guitarras grabadas en 1995 por George. Con ello, al fin, The Beatles estarían juntos de nuevo, y con un tema de Lennon como propulsor. Restaría adherir un arreglo de cuerdas escrito por Giles Martin (hijo de George Martin, el productor del cuarteto), Paul y Ben Foster, además de incluir coros de las grabaciones originales de “Here, there and everywhere“, “Eleanor Rigby” y “Because“, muy al estilo del álbum Love.

El sencillo con doble cara “Now and then” / “Love me do” (en el segundo caso, el primer sencillo editado por la banda en 1962, puesto ahí para cerrar magistralmente el mítico cancionero beatle) presume ambos temas mezclados en estéreo y Dolby Atmos®, y la portada corre a cargo de Ed Ruscha. Por su lado, el nuevo video musical de “Now and then” se estrenará el viernes 3 de noviembre, mientras el 1 de noviembre se dará a conocer un documental de 12 minutos: Now and then. The Last Beatles song, escrito y dirigido por Oliver Murray. El estreno mundial en línea del corto se llevará a cabo en el canal de YouTube de The Beatles a las 7:30 p.m. GMT / 3:30 p.m. EDT / 12:30 p.m. PDT.

A todo lo dicho, hay que agregar la re edición de los dos álbumes recopilatorios editados originalmente en 1973: 1962-1966 (The ded album) y 1967-1970 (The blue album), disponibles el 10 de noviembre, con 75 temas, desde el primer sencillo, “Love me do“, hasta el último, “Now and then“. Las 21 canciones recién agregadas de la colección (doce en Red y nueve en Blue) muestran aún más de las mejores canciones de los Beatles. Y bueno, en lo que llega la hora y el día, acá puedes ver el tráiler de lo que está por venir, nada menos que el cierre, el punto final del cancionero más importante del Siglo XX:

*También te puede interesar: Ringo Starr: “Los Beatles cambiamos la historia de la música”