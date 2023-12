‘Wish: El poder de los deseos’ celebra los 100 años de vida de Disney

La más reciente película de Disney, Wish: El poder de los deseos, además de erigirse como el filme más esperado de la temporada de fin de año, significa un homenaje al legado de la firma a través de cien años de historia. El trabajo está dirigido por Chris Buck y Fawn Veerasunthom, quienes orquestan una equilibrada combinación del pasado y presente de las historias de Disney.

Desde lo visual se repasa la historia de la más célebre casa productora de dibujos animados, ya que Wish: El poder de los deseos mezcla las técnicas de animación por computadora junto a los clásicos dibujos en acuarela que le dieron una personalidad única a los viajes cinematográficos de Disney en el Siglo XX. Respecto al terreno narrativo, además de disfrutar los vaivenes de la protagonista, Asha, el espectador también podrá ir descubriendo los guiños que la obra le tiende a personajes emblemáticos de los estudios Disney, como Blanca Nieves, El libro de la selva y La Bella durmiente, entre otros títulos.

La celebración por los cien años de Disney no podía estar completa sin un extraordinario soundtrack, esta vez a cargo de la talentosísima Julia Michaels, quien además de haber compuesto todas y cada una de las piezas que integran la película que aquí nos tiene, se asoma como la compositora más joven en la historia de Disney que escribe la música de una película. En ese sentido, destaca la fantástica y entrañable “A wish worth making“, interpretada por la misma Julia Michaels, así como “This wish“, con el talento de Ariana DeBose. Sin duda una colección de composiciones que se sumará a las clásicas tonadas diseñadas por Disney que han hecho felices a millones de familias alrededor del mundo.

Wish: El poder de los deseos es una de las mejores opciones para esta temporada de fin de año, pues volvemos a hacer un balance de lo ocurrido en nuestras vidas al tiempo que nos enfocamos en lo que deseamos para el nuevo año que está por venir.